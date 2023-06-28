https://sputnik-georgia.ru/20230628/vecher-gruzinskogo-vina-proveli-v-seule-279023822.html

Вечер грузинского вина провели в Сеуле

Вечер грузинского вина провели в Сеуле

Мероприятие посетили представители 20 корейских компаний, которые заинтересованы в экспорте грузинского вина 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T07:32+0400

2023-06-28T07:32+0400

2023-06-28T07:45+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Шестнадцать винодельческих компаний Грузии представили свою продукцию на вечере, посвященном грузинскому вину в Сеуле, сообщает министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Презентация грузинского вина состоялась в рамках подписанного в мае 2023 года меморандума о сотрудничестве, между Сельскохозяйственной программой Агентства США по международному развитию (USAID) и Национальным агентством вина. "Вечер грузинского вина" посетили председатель Национального агентства вина Леван Мехузла и Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Корея Тараш Папаскуа. Согласно информации посла, мероприятие посетили представители 20 корейских компаний, которые заинтересованы в экспорте грузинского вина на местный рынок и освоении имеющегося потенциала. О потенциале грузинского вина на корейском рынке внимание акцентировал и директор Института вина Восточной и Центральной Европы Чан Джун Пак. По его словам, корейская молодежь проявляет все больший интерес к грузинскому вину, что является результатом маркетинговых кампаний, проводимых Национальным агентством вина. Грузинские вина представили в Южной Корее >>"Винный рынок Республики Корея значительно вырос. Местные импортеры и потребители стали больше интересоваться западноевропейскими и грузинскими винами. Они убедились, насколько привлекательно грузинское вино", — сказал Чан Джун Пак. По информации Минсельхоза, на основе обсуждений ведомства с Национальным агентством вина и представителями частного сектора, а также анализа статистики и тенденций экспорта грузинского вина, Германия и Южная Корея были определены в качестве приоритетных рынков для диверсификации экспорта грузинского вина. Продвижение грузинского вина Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером. В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Кроме того, по данным за первый квартал 2023 года, из Грузии в РФ вывезли 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 38 миллионов долларов, что на 49,6% больше аналогичных данных 2022 года. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари (с 600 тыс. долларов до 5,6 миллиона долларов). Именно 14 миллионов лари страна намерена потратить на продвижение грузинского вина на международных стратегических рынках. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируется сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеет грузинские корни. В 2013 году, по решению ЮНЕСКО, грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, южная корея, сеул, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии