https://sputnik-georgia.ru/20230629/kogda-v-gruzii-vosstanovitsya-dobycha-margantsa-279071422.html

Когда в Грузии восстановится добыча марганца?

Когда в Грузии восстановится добыча марганца?

Шахты в Чиатура не работали с середины июня из-за протеста горняков 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T07:00+0400

2023-06-29T07:00+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Работа на всех шахтах по добыче марганцевой руды в Чиатура (регион Имерети) будет полностью восстановлена с 1 июля, заявила руководительница Службы управления человеческими ресурсами компании Georgian Manganese Мариам Кутателадзе в эфире телеканала "Рустави 2". Забастовка горняков, длившаяся более двух недель завершилась 24 июня, после того, как представители компании Georgian Manganese Holding, оперирующей шахтами в Чиатура на западе Грузии, и работники шахты подписали соглашение медиации. На данный момент горняки готовятся к возобновлению работы, на месте ведутся подготовительные работы по восстановлению производства. По информации министерства труда и социальной защиты Грузии, достигнуто соглашение по всем требованиям. Что касается повышения заработной платы, стороны договорились, что к заработной плате, выплачиваемой в период с 1 января 2023 года по 1 июля, будет добавлено 5%, а к заработной плате, выплачиваемой с 1 июля, ставка увеличится до 12%. Забастовка в Чиатура: сторонам удалось договориться>>Для планирования будущей стратегии и решения проблемных вопросов в компании будет создана многосторонняя комиссия, которая в течение трех месяцев подготовит конкретные рекомендации. Кроме того, специальная комиссия также будет работать по приглашению аудиторской компании, которая изучит финансовое положение горнодобывающей деятельности в Чиатура. Активное участие в рабочем процессе будут принимать профсоюзы, которые считают, что аудиторское заключение покажет, насколько логичным с их стороны является требование повышения зарплат горняков. Протест горняковШахтеры объявили забастовку после того, как в начале июня руководство Georgian Manganese заявило о необходимости минимизации административных расходов и переходе с двухсменного 12-часового режима работы на трехсменный 8-часовой. Причиной были названы финансовые убытки компании.Гендиректор Georgian Manganese Лаша Тутберидзе заявил, что горняки, несмотря на то, что предприятие не работает, получают 60% от своей зарплаты, что составляет около 1,5 тысячи лари для занятых в вахтовой части.По словам Тутберидзе, к этому времени убытки составляют 32 миллиона долларов. Несмотря на это, горняки, которые работают в т. н. вахтовой части, получают более 2,3 тысячи лари. Зарплата в 2023 году в среднем на 118% больше, чем в 2019-м.Горняки в Чиатура бастовали более двух недель, производство было полностью остановлено. Несколько человек во время забастовки зашили себе глаза и рот, а также пытались перерезать вены. Шахтеры из Чиатура протестуют в Тбилиси: они хотят повышения зарплат – фото >>Часть протестующих начала проводить акции в Тбилиси – они разбили перед парламентом Грузии палатки и объявили бессрочную голодовку с требованием улучшения трудовых условий и повышения зарплат. Всего в Чиатура на рудниках и карьерах работает 3 380 человек. Средняя зарплата без учета транспортировки и медицинской страховки составляет 2 200 лари (845 долларов). Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Georgian Manganese Holding является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, чиатура, georgian manganese, тбилиси, шахтеры