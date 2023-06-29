https://sputnik-georgia.ru/20230629/o-chem-govoril-garibashvili-s-vladeltsem-krupneyshego-porta-gruzii-279103725.html
О чем говорил Гарибашвили с владельцем крупнейшего порта Грузии
О чем говорил Гарибашвили с владельцем крупнейшего порта Грузии
Премьер подчеркнул важность открытости и безопасности портов и в этом направлении отметил особую важность роли APM Terminals 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T20:18+0400
2023-06-29T20:18+0400
2023-06-29T20:18+0400
грузия
новости
экономика
apm terminals
ираклий гарибашвили
поти
потийский порт
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Перспективы развития портовой и логистической инфраструктуры в Грузии, что будет способствовать увеличению транспортного потенциала страны, обсудил премьер-министр Ираклий Гарибашвили с исполнительным директором портового оператора APM Terminals Кисом Свендсенсом. Международная компания APM Terminals, входящая в группу датского холдинга A.P. Moller-Maersk, владеет Потийским портом с 2011 года. На встрече внимание было сосредоточено на сотрудничестве между правительством Грузии и APM Terminals. Заработала паромная переправа между Грузией и Румынией >>Гарибашвили подчеркнул важность открытости и безопасности портов и в этом направлении отметил особую важность роли APM Terminals. Во встрече приняли участие генеральный директор APM Terminals Poti Жюльен Фернандес, а также вице-премьер-министр, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили. Потийский порт сегодня Морской порт Поти является крупнейшим портом в Грузии, обрабатывающим жидкости, сухие грузы, пассажирские паромы и 85% грузинских контейнерных перевозок. Многоцелевое сооружение имеет 15 причалов общей длиной 2,9 тысячи метров, более 20 причальных кранов и 17 км железнодорожного пути. Он служит европейскими воротами для международной торговли в Грузии, Армении и Азербайджане, обеспечивает прямое паромное сообщение с черноморскими портами Украины, России и Болгарии и связан с национальной железнодорожной сетью, соединяющей все ключевые города Грузии. Гарибашвили обсудил возможное расширение порта Поти с руководством APM Terminals >>С момента приобретения порта в апреле 2011 года APM Terminals инвестировала более 80 млн долларов США в модернизацию устаревшей портовой инфраструктуры и объектов обслуживания, включая строительство нового Таможенного центра, а также новых железнодорожных и грузовых объектов. В мае 2013 года был открыт зерноперерабатывающий терминал мощностью 500 000 тонн в год, открывающий альтернативный маршрут для экспорта пшеницы из Центральной Азии в черноморский и средиземноморский регионы. За этим последовал новый внутренний Контейнерный терминал в 2014 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, apm terminals, ираклий гарибашвили, поти, потийский порт
грузия, новости, экономика, apm terminals, ираклий гарибашвили, поти, потийский порт
О чем говорил Гарибашвили с владельцем крупнейшего порта Грузии
Премьер подчеркнул важность открытости и безопасности портов и в этом направлении отметил особую важность роли APM Terminals
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Перспективы развития портовой и логистической инфраструктуры в Грузии, что будет способствовать увеличению транспортного потенциала страны, обсудил премьер-министр Ираклий Гарибашвили с исполнительным директором портового оператора APM Terminals Кисом Свендсенсом.
Международная компания APM Terminals, входящая в группу датского холдинга A.P. Moller-Maersk, владеет Потийским портом с 2011 года.
На встрече внимание было сосредоточено на сотрудничестве между правительством Грузии и APM Terminals.
Гарибашвили подчеркнул важность открытости и безопасности портов и в этом направлении отметил особую важность роли APM Terminals.
Во встрече приняли участие генеральный директор APM Terminals Poti Жюльен Фернандес, а также вице-премьер-министр, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили.
Потийский порт сегодня
Морской порт Поти является крупнейшим портом в Грузии, обрабатывающим жидкости, сухие грузы, пассажирские паромы и 85% грузинских контейнерных перевозок. Многоцелевое сооружение имеет 15 причалов общей длиной 2,9 тысячи метров, более 20 причальных кранов и 17 км железнодорожного пути.
Он служит европейскими воротами для международной торговли в Грузии, Армении и Азербайджане, обеспечивает прямое паромное сообщение с черноморскими портами Украины, России и Болгарии и связан с национальной железнодорожной сетью, соединяющей все ключевые города Грузии.
С момента приобретения порта в апреле 2011 года APM Terminals инвестировала более 80 млн долларов США в модернизацию устаревшей портовой инфраструктуры и объектов обслуживания, включая строительство нового Таможенного центра, а также новых железнодорожных и грузовых объектов.
В мае 2013 года был открыт зерноперерабатывающий терминал мощностью 500 000 тонн в год, открывающий альтернативный маршрут для экспорта пшеницы из Центральной Азии в черноморский и средиземноморский регионы. За этим последовал новый внутренний Контейнерный терминал в 2014 году.