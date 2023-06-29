https://sputnik-georgia.ru/20230629/zarabotala-paromnoe-pereprava-mezhdu-gruziey-i-rumyniey-279101988.html

Заработала паромная переправа между Грузией и Румынией

Заработала паромная переправа между Грузией и Румынией

Паром из Поти в Констанцу отправится 30 июня и будет курсировать регулярно 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T18:20+0400

2023-06-29T18:20+0400

2023-06-29T18:20+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Паром Vilnius прибудет из румынского порта Констанца в грузинский порт Поти сегодня в 20:00, говорится на сайте компании E60 Shipping Line. Решение о задействовании паромного сообщения между портами Поти и Констанцы было озвучено осенью 2022 года, после визита в Румынию президента Грузии Саломе Зурабишвили. Регулярное паромное сообщение является частью декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами. По информации компании, 190-метровый паром вышел из Констанцы 27 июня. Его прибытие в Поти станет первым успешно выполненным паромным сообщением между Румынией и Грузией. Грузию и Румынию свяжет паромное сообщение >>Прохождение таможенных процедур в порту Констанца и погрузка на паром заняли всего шесть часов. Путь из Румынии в Грузию займет лишь 42 часа. За это время у пассажиров и водителей будет возможность разместиться в комфортабельных каютах и воспользоваться бортовым рестораном, баром, развлекательной зоной и магазином Duty Free. Паром из Поти в Констанцу отправится 30 июня и будет курсировать регулярно. Паром, нанятый грузинской компанией E60 Shipping Line, обслуживает черноморский участок одного из самых длинных дорожных маршрутов Европы – Е60. Таким образом, этот маршрут соединяется до конца, чего не было с момента его существования. Подводный электрокабель в Европу - глава Минфина Грузии рассказал, что делается >>Паромная линия Поти – Констанца является кратчайшим путем, соединяющим страны Кавказа и Центральной Азии с Европой, которая безальтарнативна и имеет большое значение и для Грузии и региона. Его исправная работа имеет решающее значение для существования и развития Транскаспийского среднего коридора. E60 Shipping Line является компанией-членом международного холдинга грузинского происхождения. Холдинг уже много лет работает по всему миру в таких отраслях, как международные посылки и перевозки, Inex Group, международные финансовые, телекоммуникационные и туристические услуги. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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