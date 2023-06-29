https://sputnik-georgia.ru/20230629/vlasti-gruzii-zhdut-izvineniy-ot-kritikov-po-voprosu-sanktsiy-i-saakashvili-279105195.html

Власти Грузии ждут извинений от критиков по вопросу санкций и Саакашвили

Власти Грузии ждут извинений от критиков по вопросу санкций и Саакашвили

Многие месяцы оппозиционеры утверждали, что Саакашвили является жертвой пыток в заключении и что власти Грузии помогают России обходить санкции 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T20:37+0400

2023-06-29T20:37+0400

2023-06-29T20:37+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу осужденного экс-президента Михаила Саакашвили и оценка спецпредставителей Евросоюза, США и Великобритании соблюдения Грузией антироссийских санкций являются доказательством того, что грузинские власти безосновательно были объектом критики, сказал глава парламента Шалва Папуашвили.Многие месяцы часть оппозиции утверждала, что Саакашвили является жертвой пыток в заключении, но в мае 2023 года ЕСПЧ отказал экс-президенту в переводе на лечение за рубеж. Оппозиционеры обвиняли власти и в оказании России помощи в обходе санкций, но накануне спецпредставители Запада заявили, что были приняты серьезные меры для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров.С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минфина и отказались освобождать экс-президента. Понимание с привкусом разочарования – почему Грузия не вводит санкции против России?>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.Что касается международных антироссийских санкций, Папуашвили заявил, что люди, которые лучше всего разбираются в вопросе, поблагодарили Грузию за хорошую работу, тогда как оппоненты властей Грузии ежедневно выступали с обвинениями. Он подчеркнул, что так называемое "трио координаторов по санкциям" поблагодарило Грузию как публично, так и за закрытыми дверями – на встречах с членами правительства и руководством других структур."Это еще раз подтверждает, насколько враждуют со своей страной радикальная оппозиция, связанные с ней неправительственные организации", – отметил Папуашвили. Сколько получают лоббисты Саакашвили? Обнародован контракт с американской компанией>>Он призвал всех тех, кто бездоказательно обвинял власти Грузии, извиниться."Ждем извинений как от оппозиционных партий внутри страны и некоторых неправительственных организаций, так и от некоторых политиков за пределами страны, которые обвиняли Грузию, якобы тут происходил обход санкций. Касательно Саакашвили мы пока не слышали извинений. И сейчас добавился этот вопрос. Требуем двух извинений", – заявил Папуашвили. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого может пострадать только сама Грузия. При этом власти ежедневно заявляли, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, грузия - евросоюз, шалва папуашвили, михаил саакашвили, еспч, великобритания