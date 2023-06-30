https://sputnik-georgia.ru/20230630/lider-gruzinskoy-mechty-obyasnil-pochemu-otkazalsya-idti-na-priem-v-posolstvo-ssha-279135746.html

Лидер "Грузинской мечты" объяснил, почему отказался идти на прием в посольство США

Лидер "Грузинской мечты" объяснил, почему отказался идти на прием в посольство США

Троих депутатов пригласили на прием по случаю Дня независимости, а потом им сказали, что будет лучше если они не придут, сообщил Кобахидзе 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T17:35+0400

2023-06-30T17:35+0400

2023-06-30T17:59+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Несколько лидеров парламентского большинства отказались идти на прием в посольство США в знак солидарности с тремя депутатами, которых сначала пригласили на мероприятие, а затем сказали, что будет лучше, если они не придут, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.В посольстве США в Грузии 29 июня состоялся прием в честь Дня независимости страны. На мероприятии, куда были приглашены представители власти, международных организаций и дипкорпуса, выступили президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Кобахидзе на стал называть имена троих депутатов, но отметил, что в такое время необходимо было проявить солидарность. Посол США готовит революцию в Грузии? Скандальное заявление грузинского депутата>>Лидеры правящей партии уважают посольство США, но когда со стороны происходят грубые ошибки, на это необходимо реагировать, считает Кобахидзе.По его словам, депутаты присутствовали на мероприятии, но несколько лидеров парламентского большинства проигнорировали мероприятие. Кроме того, председатель "Грузинской мечты" заявил, что не собирается вступать в полемику с послом США в Грузии Келли Дегнан и объяснять ей свое заявление о том, что один из послов поощрял насилие во время мартовских акций протеста в центре Тбилиси из-за принятия закона "об иноагентах". По словам посла Дегнан, Кобахидзе, предъявляя обвинения о поощрении насилия, должен сказать, кого имеет ввиду.Полномочия Келли Дегнан в качестве посла США в Грузии истекают в этом году. Ее сменит Робин Данниган. Дегнан возглавляет американскую дипмиссию с января 2020 года.Какие надежды возлагает "Грузинская мечта" на нового посла США>>В начале марта митингующие требовали от властей Грузии отказа от принятия закона об "иноагентах", против которого до этого выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии. МВД не раз предупреждало митингующих действовать в рамках закона, но, когда протест приобретал агрессивные формы, в ход шли спецназ, водометы, слезоточивый газ. Протестующие били стекла в окнах парламента, сжигали автомобили, кидали "коктейли Молотова" в правоохранителей. Разрядить обстановку удалось лишь 9 марта после официального заявления об отказе властей Грузии принимать какой бы то ни было вариант закона об "иноагентах". Уже 10 марта парламент Грузии в срочном порядке провалил во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". А вторую, американскую, версию законопроекта "О регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, инициаторы отозвали. Оба варианта инициировали депутаты, которые откололись от правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, келли дегнан, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, тбилиси