https://sputnik-georgia.ru/20230630/minzdrav-gruzii-planiruet-uluchshit-meduslugi-dlya-patsientov-s-tuberkulezom-279112324.html
Минздрав Грузии планирует улучшить медуслуги для пациентов с туберкулезом
Минздрав Грузии планирует улучшить медуслуги для пациентов с туберкулезом
С 2016 года Грузия больше не входит в число стран с высоким показателем случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T10:02+0400
2023-06-30T10:02+0400
2023-06-30T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн— Sputnik. Минздрав Грузии подготовил проект, который направлен на улучшение медсервисов пациентов с туберкулезом, сообщает пресс-служба Минздрава страны. Соответствующую презентацию исследования представил Национальный центр туберкулеза и заболеваний легких. Главная цель исследования – обеспечить пациентов улучшенными медсервисами. О значении разработки новых подходов лечения рассказал и координатор национальной программы туберкулеза Заза Авалиани, который заявил, что временная диагностика заболевания и оптимальные сроки лечения являются предпосылкой значительного снижения заболеваемости. Представители научного консорциума находились в Национальном центре туберкулеза и заболеваний легких, где ознакомились с течением программы туберкулеза в Грузии и научными достижениями. В трехдневной международной конференции приняли участие представители 11 стран мира. С 2016 года Грузия больше не входит в число стран с высоким показателем случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Успехи госпрограммы по лечению туберкулеза в Грузии – данные Минздрава >>Бесплатно излечились от туберкулеза в 2022 году около 37,5 тысячи граждан Грузии благодаря "Государственной программе управления туберкулезом". Ее главные цели – эффективная и качественная диагностика и лечение туберкулеза, снижение заболеваемости, смертности и распространения инфекции. В 2022 году в рамках госпрограмм амбулаторные сервисы получили более 36,2 тысячи человек, а стационарные – около 1,3 тысячи пациентов, из них 97 понадобилось хирургическое вмешательство. Благодаря госпрограмме в Грузии в течение последних десяти лет фиксируется тенденция значительного снижения заболеваемости всеми формами туберкулеза – в среднем на 6,6% в год. Опасен ли кашель после вируса и как его лечить? Cоветы инфекциониста из Грузии>>По последним данным, в стране показатель успешного лечения пациентов с сенситивным туберкулезом достиг 85%, а туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью – 75%. Показатель новых случаев туберкулеза снизился на 65%, со 112 до 40 на сто тысяч населения. Туберкулез в 2021 году был выявлен у 1 646 человек, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Значительное снижение количества случаев туберкулеза в 2020-2021 годах специалисты связывают с пандемией коронавируса и снижением числа контактов между людьми из-за ковид-ограничений. Госпрограмма управления туберкулезом В рамках госпрограммы доступна быстрая и эффективная диагностика заболевания, амбулаторное и стационарное лечение, в том числе хирургическое. Кроме того, для всех пациентов доступны соответствующие медикаменты новейшего поколения. Лечение полностью финансируется государством, пациентам не приходится ничего доплачивать. Бюджет программы в этом году составляет 17,2 миллиона лари (более 6,5 миллиона долларов). В ВОЗ предупредили о риске новой пандемии из-за птичьего гриппа>>Пользоваться госпрограммой могут граждане Грузии, также лица, проживающие в стране на постоянной основе, но не имеющие гражданства. Получить бесплатно лекарства могут и те лица, которые имеют разрешение на временное проживание, в том числе студенты. Программой могут пользоваться и лица, находящиеся в пенитенциарных учреждениях. Туберкулез — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Без соответствующего лечения человек, больной активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, туберкулез, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, туберкулез, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
Минздрав Грузии планирует улучшить медуслуги для пациентов с туберкулезом
С 2016 года Грузия больше не входит в число стран с высоким показателем случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью
ТБИЛИСИ, 30 июн— Sputnik. Минздрав Грузии подготовил проект, который направлен на улучшение медсервисов пациентов с туберкулезом, сообщает пресс-служба Минздрава страны.
Соответствующую презентацию исследования представил Национальный центр туберкулеза и заболеваний легких. Главная цель исследования – обеспечить пациентов улучшенными медсервисами.
"Международное сотрудничество еще больше усилит статус Национального центра туберкулеза и заболеваний легких как в самой стране, так и в регионе", – заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния на презентации.
О значении разработки новых подходов лечения рассказал и координатор национальной программы туберкулеза Заза Авалиани, который заявил, что временная диагностика заболевания и оптимальные сроки лечения являются предпосылкой значительного снижения заболеваемости.
Представители научного консорциума находились в Национальном центре туберкулеза и заболеваний легких, где ознакомились с течением программы туберкулеза в Грузии и научными достижениями. В трехдневной международной конференции приняли участие представители 11 стран мира.
С 2016 года Грузия больше не входит в число стран с высоким показателем случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью.
Бесплатно излечились от туберкулеза в 2022 году около 37,5 тысячи граждан Грузии благодаря "Государственной программе управления туберкулезом". Ее главные цели – эффективная и качественная диагностика и лечение туберкулеза, снижение заболеваемости, смертности и распространения инфекции.
В 2022 году в рамках госпрограмм амбулаторные сервисы получили более 36,2 тысячи человек, а стационарные – около 1,3 тысячи пациентов, из них 97 понадобилось хирургическое вмешательство.
Благодаря госпрограмме в Грузии в течение последних десяти лет фиксируется тенденция значительного снижения заболеваемости всеми формами туберкулеза – в среднем на 6,6% в год.
По последним данным, в стране показатель успешного лечения пациентов с сенситивным туберкулезом достиг 85%, а туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью – 75%.
Показатель новых случаев туберкулеза снизился на 65%, со 112 до 40 на сто тысяч населения. Туберкулез в 2021 году был выявлен у 1 646 человек, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Значительное снижение количества случаев туберкулеза в 2020-2021 годах специалисты связывают с пандемией коронавируса и снижением числа контактов между людьми из-за ковид-ограничений.
Госпрограмма управления туберкулезом
В рамках госпрограммы доступна быстрая и эффективная диагностика заболевания, амбулаторное и стационарное лечение, в том числе хирургическое. Кроме того, для всех пациентов доступны соответствующие медикаменты новейшего поколения.
Лечение полностью финансируется государством, пациентам не приходится ничего доплачивать. Бюджет программы в этом году составляет 17,2 миллиона лари (более 6,5 миллиона долларов).
Пользоваться госпрограммой могут граждане Грузии, также лица, проживающие в стране на постоянной основе, но не имеющие гражданства. Получить бесплатно лекарства могут и те лица, которые имеют разрешение на временное проживание, в том числе студенты. Программой могут пользоваться и лица, находящиеся в пенитенциарных учреждениях.
Туберкулез — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Без соответствующего лечения человек, больной активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек.