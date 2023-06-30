https://sputnik-georgia.ru/20230630/premer-gruzii-elektrokabel-v-evropu-cherez-chernoe-more---vazhneyshiy-za-30-let-proekt-279130036.html
Премьер Грузии: электрокабель в Европу через Черное море – важнейший за 30 лет проект
Премьер Грузии: электрокабель в Европу через Черное море – важнейший за 30 лет проект
Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия договорились укреплять энергетическую безопасность Европы и Кавказского региона 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T14:52+0400
2023-06-30T14:52+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Инициированный Грузией проект прокладки линии электропередач через Черное море в Европу должен стать одним из самых главных исторических проектов за последние 30 лет, сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили в парламенте. Соответствующее соглашение правительства Грузии, Азербайджана Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательность как транзитного хаба.По его словам, в настоящее время проект находится на этапе изучения, работы ведутся в активном режиме. "Мы ждем, что в сентябре уже будут результаты исследования, и после этого перейдем на вторую фазу", – сказал Гарибашвили. Технико-экономическое исследование проекта проводит госкомпания "Государственная электросистема Грузии" с помощью консультационной компании CESI.Спикер парламента: Грузия – безопасный маршрут для поставок энергии в Европу>>В будущем будет проведена оценка экологического и социального воздействия, а также геофизические и геотехнические исследования дна Черного моря.Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей.Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря.Алиев: Тбилиси и Баку укрепляют сотрудничество в транзите энергоресурсов в Европу>>Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, политика, черное море, новости, ираклий гарибашвили, европа, румыния, азербайджан, болгария, всемирный банк, венгрия, государственная электросистема грузии
грузия, экономика, политика, черное море, новости, ираклий гарибашвили, европа, румыния, азербайджан, болгария, всемирный банк, венгрия, государственная электросистема грузии
Премьер Грузии: электрокабель в Европу через Черное море – важнейший за 30 лет проект
14:52 30.06.2023 (обновлено: 14:55 30.06.2023)
Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия договорились укреплять энергетическую безопасность Европы и Кавказского региона
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Инициированный Грузией проект прокладки линии электропередач через Черное море в Европу должен стать одним из самых главных исторических проектов за последние 30 лет, сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили в парламенте.
Соответствующее соглашение правительства Грузии, Азербайджана Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательность как транзитного хаба.
"У этого проекта полная поддержка со стороны Брюсселя, Евросоюза, крупных финансовых институтов, и мы ждем, что это будет один из самых главных исторических проектов, который будет выполнен, за последние 30 лет", – заявил Гарибашвили, подчеркнув, что именно Грузия является инициатором проекта.
По его словам, в настоящее время проект находится на этапе изучения, работы ведутся в активном режиме.
"Мы ждем, что в сентябре уже будут результаты исследования, и после этого перейдем на вторую фазу", – сказал Гарибашвили.
Технико-экономическое исследование проекта проводит госкомпания "Государственная электросистема Грузии" с помощью консультационной компании CESI.
В будущем будет проведена оценка экологического и социального воздействия, а также геофизические и геотехнические исследования дна Черного моря.
Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей.
Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря.
Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.