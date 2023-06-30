https://sputnik-georgia.ru/20230630/premer-gruzii-elektrokabel-v-evropu-cherez-chernoe-more---vazhneyshiy-za-30-let-proekt-279130036.html

Премьер Грузии: электрокабель в Европу через Черное море – важнейший за 30 лет проект

Премьер Грузии: электрокабель в Европу через Черное море – важнейший за 30 лет проект

Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия договорились укреплять энергетическую безопасность Европы и Кавказского региона 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T14:52+0400

2023-06-30T14:52+0400

2023-06-30T14:55+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Инициированный Грузией проект прокладки линии электропередач через Черное море в Европу должен стать одним из самых главных исторических проектов за последние 30 лет, сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили в парламенте. Соответствующее соглашение правительства Грузии, Азербайджана Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательность как транзитного хаба.По его словам, в настоящее время проект находится на этапе изучения, работы ведутся в активном режиме. "Мы ждем, что в сентябре уже будут результаты исследования, и после этого перейдем на вторую фазу", – сказал Гарибашвили. Технико-экономическое исследование проекта проводит госкомпания "Государственная электросистема Грузии" с помощью консультационной компании CESI.Спикер парламента: Грузия – безопасный маршрут для поставок энергии в Европу>>В будущем будет проведена оценка экологического и социального воздействия, а также геофизические и геотехнические исследования дна Черного моря.Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей.Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря.Алиев: Тбилиси и Баку укрепляют сотрудничество в транзите энергоресурсов в Европу>>Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, политика, черное море, новости, ираклий гарибашвили, европа, румыния, азербайджан, болгария, всемирный банк, венгрия, государственная электросистема грузии