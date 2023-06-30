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Премьер Грузии назвал условия восстановление ж/д сообщения с Россией через Абхазию

Премьер Грузии назвал условия восстановление ж/д сообщения с Россией через Абхазию

Более 10 лет правительство своим стратегическим терпением и прагматичной разумной политикой ведет страну к объединению, заявил премьер 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T21:30+0400

2023-06-30T21:30+0400

2023-06-30T21:30+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Восстановление Абхазской железной дороги возможно лишь в случае восстановления территориальной целостности Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в парламенте. Железнодорожного сообщения между Грузией и Россией через Абхазию нет с начала 1990-х годов, когда Грузия потеряла контроль над над этим регионом. Премьер прокомментировал и разговоры о том, что по данному вопросу ведутся тайные переговоры между Грузией и Россией. "С ответственностью заявляю, что никаких переговоров по этому вопросу не ведется. У нас нет никакой скрытой повестки дня, если мы о чем-то говорим, вы все все знаете. Все знают как внутри страны, так и за ее пределами. Так что тут вопросов нет", – сказал премьер. Гарибашвили добавил, что более 10 лет правительство своим стратегическим терпением и прагматичной разумной политикой ведет страну к объединению. "Каждый день, каждая наша цель, каждый продуманный шаг приближает нас к этой великой общенациональной цели. Это должно быть нашей общенациональной целью", – отметил он. Грузия не обсуждает вопрос восстановления ж/д сообщения с Россией – Папуашвили >>Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 июня на еженедельном брифинге заявила, что Москва прилагает все усилия для реализации масштабной дорожной карты по открытию железнодорожного движения из России в Армению. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, железная дорога, абхазия, россия, мид россии, мария захарова