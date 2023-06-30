https://sputnik-georgia.ru/20230630/premer-gruzii-rasskazal-deputatam-o-merakh-po-razvitiyu-energetiki-279136242.html
Премьер Грузии рассказал депутатам о мерах по развитию энергетики
Премьер Грузии рассказал депутатам о мерах по развитию энергетики
Внедрена новая схема развития возобновляемых источников энергии, которая будет поддерживать 15 гидро, две ветряных и 10 солнечных проектов электростанций... 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T17:56+0400
2023-06-30T17:56+0400
2023-06-30T17:56+0400
грузия
экономика
новости
ираклий гарибашвили
ветряная электростанция
солнечная электростанция
гэс
энергетика грузии
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Новая схема поддержки возобновляемых источников энергии поддержит 27 проектов-победителей первого аукциона по строительству гидро-, ветряных и солнечных электростанций, – заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в парламенте. Новая схема включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тыс. мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В планах правительства ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. Схема развития возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. Говоря о развитии энергетики, премьер отметил, что в 2022 году введено в эксплуатацию семь гидроэлектростанций, ведутся работы по развитию четырех гидроэлектростанций большой мощности. Предполагаемая общая установленная мощность электростанций составляет 3 тысячи МВт, а предполагаемая выработка – около 13 млрд кВт·ч. Кроме того, Гарибашвили напомнил о планах строительства новой теплоэлектростанции комбинированного цикла мощностью 350-430 МВт – "Гардабани-3", которая станет крупнейшей теплоэлектростанцией в Грузии. Министр: у Грузии особый потенциал развития энергетики из возобновляемых источников >>Новая парогазовая электростанция станет третьей по счету ТЭС в Гардабанском муниципалитете. На сегодняшний день в Гардабани работают две ТЭС – "Гардабани-1" и "Гардабани-2", мощностью 237 и 230 мегаватт соответственно. Развитие энергетики Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. Новшества энергетики: новые ТЭС и ГЭС в Грузии >>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, ветряная электростанция, солнечная электростанция, гэс, энергетика грузии
грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, ветряная электростанция, солнечная электростанция, гэс, энергетика грузии
Премьер Грузии рассказал депутатам о мерах по развитию энергетики
Внедрена новая схема развития возобновляемых источников энергии, которая будет поддерживать 15 гидро, две ветряных и 10 солнечных проектов электростанций, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Новая схема поддержки возобновляемых источников энергии поддержит 27 проектов-победителей первого аукциона по строительству гидро-, ветряных и солнечных электростанций, – заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в парламенте.
Новая схема включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тыс. мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В планах правительства ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд.
"Внедрена новая схема развития возобновляемых источников энергии, которая будет поддерживать 15 гидро, две ветряных и 10 солнечных проектов электростанций", – заявил премьер.
Схема развития возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD.
CFD – является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия.
Говоря о развитии энергетики, премьер отметил, что в 2022 году введено в эксплуатацию семь гидроэлектростанций, ведутся работы по развитию четырех гидроэлектростанций большой мощности. Предполагаемая общая установленная мощность электростанций составляет 3 тысячи МВт, а предполагаемая выработка – около 13 млрд кВт·ч.
Кроме того, Гарибашвили напомнил о планах строительства новой теплоэлектростанции комбинированного цикла мощностью 350-430 МВт – "Гардабани-3", которая станет крупнейшей теплоэлектростанцией в Грузии.
Новая парогазовая электростанция станет третьей по счету ТЭС в Гардабанском муниципалитете. На сегодняшний день в Гардабани работают две ТЭС – "Гардабани-1" и "Гардабани-2", мощностью 237 и 230 мегаватт соответственно.
Развитие энергетики
Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления.
Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом.
В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году.
В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.