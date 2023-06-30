https://sputnik-georgia.ru/20230630/premer-u-gruzii-odna-iz-samykh-bystrorastuschikh-ekonomik-v-mire--279122921.html

Премьер: у Грузии одна из самых быстрорастущих экономик в мире

Премьер: у Грузии одна из самых быстрорастущих экономик в мире

Параллельно выступлению Гарибашвили в парламенте, у здания законодательного органа проходит акция протеста 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T12:05+0400

2023-06-30T12:05+0400

2023-06-30T12:33+0400

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ираклий гарибашвили

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экономика

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Нынешние власти Грузии добились беспрецедентных результатов - десять лет в стране сохраняется мир, а экономика страны является одной из самых быстрорастущих во всем мире, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гварибашвили в парламенте. Параллельно выступлению премьера с ежегодным отчетом перед депутатами у здания парламента Грузии проходит акция протеста крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", которая обвиняет власти в сворачивании с прозападного курса развития страны. Свое выступление Гарибашвили начал с того, что конфликт на Украине является вызовом не только для региона, но и для мира в целом. Премьер подчеркнул, что в последние два года в Грузии был 10-процентный экономический рост. Экономика продолжает развиваться - экономический рост в январе-мае 2023 года составил 7,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. "В нынешней обстановке это сильное достижение. Также хочу отметить, что наше правительство за последние два года смогло сделать так, чтобы Грузия стала одной из самых быстрорастущих экономик в мире, одной из самых развивающихся экономик в мире", - сказал Гарибашвили. Власти Грузии ждут извинений от критиков по вопросу санкций и Саакашвили>>При этом он подчеркнул, что властям Грузии приходится работать в условиях как внешних, так и внутренних угроз."Деструктивные действия внутренних врагов представляют собой прямой вызов, опасность для нашей страны, для нашей стабильности", - заявил Гарибашвили. Он также отметил то, что за десять лет пребывания партии "Грузинская мечта" во власти, в стране сохраняется мир и стабильность. Десять лет во власти – взлеты и падения "Грузинской мечты">>"То, что "Грузинской мечте" удалось за последние десять лет - это правда беспрецедентно. У нас непрерывный мирный период, непрерывный стабильный период, что является основой развития нашей страны", - заявил Гарибашвили. Этими словами премьер-министр Грузии завершил вводную часть своего выступления и далее перешел к детальному обзору проделанной правительством работы по разным направлениям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, украина, экономика, грузинская мечта - демократическая грузия