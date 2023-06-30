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Премьер: у Грузии одна из самых быстрорастущих экономик в мире
Премьер: у Грузии одна из самых быстрорастущих экономик в мире
Параллельно выступлению Гарибашвили в парламенте, у здания законодательного органа проходит акция протеста 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T12:05+0400
2023-06-30T12:05+0400
2023-06-30T12:33+0400
грузия
политика
новости
ираклий гарибашвили
единое национальное движение
украина
экономика
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Нынешние власти Грузии добились беспрецедентных результатов - десять лет в стране сохраняется мир, а экономика страны является одной из самых быстрорастущих во всем мире, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гварибашвили в парламенте. Параллельно выступлению премьера с ежегодным отчетом перед депутатами у здания парламента Грузии проходит акция протеста крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", которая обвиняет власти в сворачивании с прозападного курса развития страны. Свое выступление Гарибашвили начал с того, что конфликт на Украине является вызовом не только для региона, но и для мира в целом. Премьер подчеркнул, что в последние два года в Грузии был 10-процентный экономический рост. Экономика продолжает развиваться - экономический рост в январе-мае 2023 года составил 7,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. "В нынешней обстановке это сильное достижение. Также хочу отметить, что наше правительство за последние два года смогло сделать так, чтобы Грузия стала одной из самых быстрорастущих экономик в мире, одной из самых развивающихся экономик в мире", - сказал Гарибашвили. Власти Грузии ждут извинений от критиков по вопросу санкций и Саакашвили>>При этом он подчеркнул, что властям Грузии приходится работать в условиях как внешних, так и внутренних угроз."Деструктивные действия внутренних врагов представляют собой прямой вызов, опасность для нашей страны, для нашей стабильности", - заявил Гарибашвили. Он также отметил то, что за десять лет пребывания партии "Грузинская мечта" во власти, в стране сохраняется мир и стабильность. Десять лет во власти – взлеты и падения "Грузинской мечты">>"То, что "Грузинской мечте" удалось за последние десять лет - это правда беспрецедентно. У нас непрерывный мирный период, непрерывный стабильный период, что является основой развития нашей страны", - заявил Гарибашвили. Этими словами премьер-министр Грузии завершил вводную часть своего выступления и далее перешел к детальному обзору проделанной правительством работы по разным направлениям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, украина, экономика, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, украина, экономика, грузинская мечта - демократическая грузия
Премьер: у Грузии одна из самых быстрорастущих экономик в мире
12:05 30.06.2023 (обновлено: 12:33 30.06.2023)
Параллельно выступлению Гарибашвили в парламенте, у здания законодательного органа проходит акция протеста
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Нынешние власти Грузии добились беспрецедентных результатов - десять лет в стране сохраняется мир, а экономика страны является одной из самых быстрорастущих во всем мире, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гварибашвили в парламенте.
Параллельно выступлению премьера с ежегодным отчетом перед депутатами у здания парламента Грузии проходит акция протеста крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", которая обвиняет власти в сворачивании с прозападного курса развития страны.
Свое выступление Гарибашвили начал с того, что конфликт на Украине является вызовом не только для региона, но и для мира в целом.
"Мы видим, что меняется основанный на правилах миропорядок и опасность использования ядерного оружия реальна. В такой обстановке, конечно, главная забота, главная задача для меня, как премьер-министра, правительства, нашей власти - спасение нашей страны, защита интересов нашего народа и что самое главное сохранение в такой обстановке сильного экономического развития", - сказал Гарибашвили.
Премьер подчеркнул, что в последние два года в Грузии был 10-процентный экономический рост. Экономика продолжает развиваться - экономический рост в январе-мае 2023 года составил 7,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
"В нынешней обстановке это сильное достижение. Также хочу отметить, что наше правительство за последние два года смогло сделать так, чтобы Грузия стала одной из самых быстрорастущих экономик в мире, одной из самых развивающихся экономик в мире", - сказал Гарибашвили.
При этом он подчеркнул, что властям Грузии приходится работать в условиях как внешних, так и внутренних угроз.
"Деструктивные действия внутренних врагов представляют собой прямой вызов, опасность для нашей страны, для нашей стабильности", - заявил Гарибашвили.
Он также отметил то, что за десять лет пребывания партии "Грузинская мечта" во власти, в стране сохраняется мир и стабильность.
"То, что "Грузинской мечте" удалось за последние десять лет - это правда беспрецедентно. У нас непрерывный мирный период, непрерывный стабильный период, что является основой развития нашей страны", - заявил Гарибашвили.
Этими словами премьер-министр Грузии завершил вводную часть своего выступления и далее перешел к детальному обзору проделанной правительством работы по разным направлениям.