https://sputnik-georgia.ru/20230630/tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii-snizilis-279112854.html

Цены на промышленную продукцию в Грузии снизились

Цены на промышленную продукцию в Грузии снизились

В мае, по сравнению с апрелем, цены на промышленную продукцию снизились на 1% 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T09:01+0400

2023-06-30T09:01+0400

2023-06-30T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в мае 2023 года понизился на 5,8% по сравнению с маем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло снижение цен в перерабатывающей промышленности на 4,8%, но цены на продовольствие повысились на 0,4%, а в горнодобывающей цены снизились на 12,2%.В мае, по сравнению с апрелем, цены на промышленную продукцию снизились на 1%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в мае на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.Уровень инфляции в Грузии опустился ниже 2% – данные статистики >>Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности (на 4,6%), в перерабатывающей промышленности (на 1,7%).Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в мае снизился на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 15,6%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 16,7%, в том числе, цены на химическую продукцию снизились на 46,2%.Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 13,2%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 13%,4.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в мае 2023 года составил 1,5% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 3,3%. В мае 2023 года, по сравнению с апрелем 2023 года, уровень инфляции составил -0,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", промышленность