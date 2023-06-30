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Вопрос обхода санкций через Грузию закрыт – премьер

Вопрос обхода санкций через Грузию закрыт – премьер

На этой неделе спецпредставители Евросоюза, США и Великобритании по санкциям лично проверили, какова обстановка в Грузии 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T19:58+0400

2023-06-30T19:58+0400

2023-06-30T19:58+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Вопрос обхода международных санкций против России при помощи Грузии закрыт раз и навсегда, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в парламенте, отвечая на вопросы депутатов после выступления с годовым отчетом.Спецпредставители Евросоюза, США и Великобритании на этой неделе в рамках визита в Тбилиси лично ознакомились с соблюдением страной международных санкций. По итогам визита они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора.При этом он отметил, что Грузия получила высокую оценку в вопросе соблюдения санкций. По его словам, таким образом правительство Грузии своими действиями подтвердило свои слова. Понимание с привкусом разочарования – почему Грузия не вводит санкции против России?>>"После того, как были введены финансовые санкции и ограничения на определенную продукцию, наша позиция была ясной, и мы заявили, что Грузия не станет местом обхода санкций. И организации, и лица под санкциями не смогут осуществить в Грузии санкционные действия, в том числе подсанкционная продукция не будет проходить через нашу страну. Наши слова подтвердились нашими довольно-таки эффективными действиями", – сказал Гарибашвили. При этом он отметил, что на встрече Грузия помогает европейским партнерам. Грузия помогает Европе, чтобы их продукция не попадала в Россию в обход санкций, отметил премьер.Вице-спикер парламента Грузии подвел итоги визита спецпредставителей по санкциям>>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось.Между тем уже более года ежедневно оппозиционеры, а периодически представители власти Украины, обвиняют руководство Грузии в оказании России помощи в обходе санкций. "Грузинская мечта" же настаивает на том, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу, и требует доказательств предъявляемых ей обвинений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, украина, ираклий гарибашвили, россия, антироссийские санкции, грузия - евросоюз, сша