https://sputnik-georgia.ru/20230701/dvizhenie-transporta-u-stadiona-dinamo-arena-vremenno-ogranichat-grafik-peredvizheniya-279151231.html

Движение транспорта у стадиона "Динамо Арена" в Тбилиси временно ограничат

Движение транспорта у стадиона "Динамо Арена" в Тбилиси временно ограничат

Движение меняется в связи с чемпионатом Европы среди юношей до 21 года 01.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-01T11:38+0400

2023-07-01T11:38+0400

2023-07-01T11:39+0400

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грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Территория, прилегающая к стадиону "Динамо Арена" в Тбилиси, в рамках молодежного чемпионата Европы до 21 года будет временно ограничена для движения транспорта 1 июля с 14:00 до 00:00, сообщают в столичной мэрии. Чемпионат Европы среди юношей до 21 года проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры проводят в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Молодежная сборная Грузии в этот день сыграет с командой Израиля в четвертьфинале Евро-2023.Согласно информации городских властей, во время мероприятия по улице Славы Метревели смогут передвигаться только местные жители, а движение по улице Георгия Цабадзе будет полностью запрещено.Левая сторона дороги (сторона стадиона) будет отведена только для пешеходов, а стоянкой на противоположной стороне будут пользоваться экипажи патрульной полиции.Автомобили, движущиеся к проспекту Акакия Церетели, смогут ехать по дорожному участку до пересечения проспекта Давида Агмашенебели и улицы Георгия Цабадзе. Затем повернут направо и будут передвигаться в направлении проспекта Церетели через проспект Агмашенебели и улицы Лебанидзе и Цинамдзгвришвили.Что касается автомобилей, движущихся с проспекта Церетели в направлении улицы Цабадзе, то водители смогут передвигаться с проспекта Церетели с использованием улицы Цинамдзгвришвили, проспекта царицы Тамар и левой набережной Куры.Восстановление ж/д сообщения с Россией через Абхазию - мнение премьера Грузии >>>В случае использования альтернативной дороги с улицы Давида Кипиани в направлении проспекта Церетели транспорт будет двигаться с улицы Батуми или Кипиани через улицу Вахушти Багратиони.На проспекте Церетели левая сторона дороги (сторона стадиона) будет открыта только для пешеходов, а на противоположной стороне автомобили смогут передвигаться в двустороннем режиме.В период проведения чемпионата общественные автостоянки на улицах Кипиани, Цабадзе, Цинамдзгвришвили будут предназначены для участников турнира, и граждане не смогут пользоваться ими.Меняется и схема движения общественного транспорта.Автобусы N306, N308, N320 с пр. Церетели будут двигаться в направлении ул. Цинамдзгвришвили и пр. царицы Тамар, после чего N306 автобус будет двигаться по установленной схеме, а N308 и N320 автобусы переместятся на пр. Агмашенебели, а затем продолжат движение по установленной схеме.Автобусы N315, N327, N384, N386 будут двигаться с проспекта Церетели в направлении улиц Цинамдзгвришвили и Абастумани и довезут пассажиров до последней остановки через площадь Вокзала.Автобус N320 будет двигаться с проспекта Агмашенебели на проспект царицы Тамар и улицу Цинамдзгвришвили, после чего с проспекта Церетели – по установленной схеме.Строительство нового аэропорта в Грузии планируется начать в 2024 году – премьер >>>Микроавтобусы N431, N536, N538, N541, N551 с проспекта Церетели продолжат движение в направлении улицы Цинамдзгвришвили и проспекта царицы Тамар, после чего будут двигаться по установленной схеме.Микроавтобус N458 продолжит движение с улицы Кипиани в направлении улицы Батуми, а потом – по установленной схеме с проспекта Церетели к площади Вокзала.Во время передвижения с площади Вокзала микроавтобусы N458 и N476 с улицы Цинамдзгвришвили будут ехать на проспект Церетели и улицы Гветадзе и Агладзе, после чего продолжат движение по установленному маршруту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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