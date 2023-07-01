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Сборная Грузии по футболу в драматичном матче не смогла пробиться в полуфинал ЧЕ U-21

Сборная Грузии по футболу в драматичном матче не смогла пробиться в полуфинал ЧЕ U-21

Судьба четвертьфинала решилась в послематчевых пенальти 01.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу проиграла команде Израиля в серии послематчевых пенальти в 1/4 финала чемпионата Европы в Тбилиси со счетом 3:4. Первый тайм начался с преимущества гостей, которые прицеливались к воротам Мамардашвили неточными ударами. После 15-й минуты игра выровнялась. На 20-й минуте сборная Грузии забила – отличился Георгий Гочолеишвили. Однако норвежский судья Эспен Эскас мяч не засчитал. Первый тайм завершился со счетом 0:0. На 88-й минуте вывести Грузию вперед мог Сандро Каландадзе из тбилисского "Динамо", но мяч срезался с ноги. Уже в дополнительное время отличный момент был у Георгия Гагуа, после углового, но удар оказался неточным. Основное время матча закончилось со счетом 0:0. Уже официально – Давиташвили будет играть за "Бордо" до 2027 года >>Дополнительные два тайма по 15 минут тоже не привели к взятию ворот ни одной из команд. Судьба четвертьфинала решилась в послематчевых пенальти. И здесь гости были точнее: реализовать 11-метровые у них не смогли Георгий Гагуа и Саба Хвадагиани. Дважды выручить свою команду мог Георгий Мамардашвили, который едва угадал направления ударов, но не дотянулся до мяча. Соперник сборной Израиля определится в завтрашнем матче между сборными Англии и Португалии. Матч Грузии с Израилем набрал рекордное для молодежных чемпионатов Европы количество зрителей – 44 338 человек. Чемпионат Европы среди юношей до 21 года проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры проходят в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Восьмого июля "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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