https://sputnik-georgia.ru/20230701/vnimaniyu-abiturientov-ene-nachnutsya-s-ekzamena-po-gruzinskomu-yazyku-i-literature-279154912.html

Вниманию абитуриентов! ЕНЭ начнутся с экзамена по грузинскому языку и литературе

Вниманию абитуриентов! ЕНЭ начнутся с экзамена по грузинскому языку и литературе

Единые национальные экзамены, сдача которых необходима для поступления в вуз, начнутся в Грузии с 3 июля и продлятся до 26 июля включительно 01.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-01T15:35+0400

2023-07-01T15:35+0400

2023-07-01T15:35+0400

национальный центр экзаменов и оценок грузии

единые национальные экзамены

вступительные экзамены

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены (ЕНЭ), т. е. вступительные экзамены в вузы Грузии, начнутся в понедельник, 3 июля, с экзамена по грузинскому языку и литературе. Директор Национального центра экзаменов и оценок Софио Горгодзе подробно рассказала представителям СМИ о правилах и процедурах, которые будут действовать на экзаменах 2023 года. Как в Грузии готовятся к проведению вступительных экзаменов в вузы 2023 года? >>В этом году по всей Грузии открывается 24 экзаменационных центра, которые уже полностью готовы к сдаче экзаменов: пространства оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой.Центры будут работать в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави и Хуло. Также в 2023 году экзаменационный центр впервые открыт в Амбролаури. По ее словам, правила коронавируса, касающиеся экзаменов, в этом году больше не действуют. В случае заболевания абитуриент должен обратиться на горячую линию центра по телефону (995 32) 2 47 33 33 и предоставить соответствующую медицинскую документацию в Национальный центр экзаменов и оценок до начала экзамена, чтобы написать тест в специально оборудованном экзаменационном секторе. На территории экзаменационных центров будут мобилизованы машины скорой помощи, спасательная служба и патрульная полиция. Напомним, для того чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу; иностранный язык; один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный вуз. Мэрия Тбилиси назначит специальные маршруты для абитуриентов на вступительных экзаменах >>Для сдачи ЕНЭ в 2023 году зарегистрировались более 45 тысяч человек. Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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национальный центр экзаменов и оценок грузии, единые национальные экзамены, вступительные экзамены, грузия, общество, новости