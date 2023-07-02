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Победа Англии приблизила молодежную сборную Грузии по футболу к Олимпиаде в Париже

Победа Англии приблизила молодежную сборную Грузии по футболу к Олимпиаде в Париже

В полуфинале молодежного чемпионата Европы сборная Англии встретится в Батуми с Израилем 02.07.2023, Sputnik Грузия

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сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу, благодаря победе сборной Англии над Португалией - 1:0 в третьем четвертьфинальном матче Евро-2023, оставляет за собой шанс принять участие в Летних Олимпийских играх в Париже. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В полуфинале молодежного чемпионата Европы сборная Англии встретится в Батуми с Израилем, который выбил из турнира сборную Грузии. Если в последнем четвертьфинальном матче Франция обыграет Украину, то сборная под руководством Рамаза Сванадзе 7 июля встретится с Украиной в Бухаресте, чтобы принять участие в Олимпиаде в Париже. Сборная Грузии по футболу U21 сохраняет шансы сыграть на Олимпиаде в Париже >>Что же касается Англии и Франции, то англичане не могут получить путевку на Олимпиаду, потому что такое право есть только у члена Международного олимпийского комитета – Великобритании, а не Англии, а Франция является хозяйкой Олимпиады. Молодежная сборная Грузии по футболу не проиграла ни одного матча на чемпионата Европы в основное время. Подопечные Рамаза Сванадзе легко обыграли Португалию – 2:0, сыграли вничью с Бельгией – 2:2 и Нидерландами – 1:1 на групповом этапе. В 1/4 финала против сборной Израиля основное время матча завершилось вничью – 0:0, как и два дополнительных тайма. Победитель определился лишь в серии послематчевых пенальти, где удача была на стороне гостей – 4:3.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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