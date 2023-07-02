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Победа Англии приблизила молодежную сборную Грузии по футболу к Олимпиаде в Париже
Победа Англии приблизила молодежную сборную Грузии по футболу к Олимпиаде в Париже
В полуфинале молодежного чемпионата Европы сборная Англии встретится в Батуми с Израилем 02.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-02T22:01+0400
2023-07-02T22:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу, благодаря победе сборной Англии над Португалией - 1:0 в третьем четвертьфинальном матче Евро-2023, оставляет за собой шанс принять участие в Летних Олимпийских играх в Париже. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В полуфинале молодежного чемпионата Европы сборная Англии встретится в Батуми с Израилем, который выбил из турнира сборную Грузии. Если в последнем четвертьфинальном матче Франция обыграет Украину, то сборная под руководством Рамаза Сванадзе 7 июля встретится с Украиной в Бухаресте, чтобы принять участие в Олимпиаде в Париже. Сборная Грузии по футболу U21 сохраняет шансы сыграть на Олимпиаде в Париже >>Что же касается Англии и Франции, то англичане не могут получить путевку на Олимпиаду, потому что такое право есть только у члена Международного олимпийского комитета – Великобритании, а не Англии, а Франция является хозяйкой Олимпиады. Молодежная сборная Грузии по футболу не проиграла ни одного матча на чемпионата Европы в основное время. Подопечные Рамаза Сванадзе легко обыграли Португалию – 2:0, сыграли вничью с Бельгией – 2:2 и Нидерландами – 1:1 на групповом этапе. В 1/4 финала против сборной Израиля основное время матча завершилось вничью – 0:0, как и два дополнительных тайма. Победитель определился лишь в серии послематчевых пенальти, где удача была на стороне гостей – 4:3.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, олимпийские игры, англия, париж, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, олимпийские игры, англия, париж, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023, сборная грузии по футболу
Победа Англии приблизила молодежную сборную Грузии по футболу к Олимпиаде в Париже
22:01 02.07.2023 (обновлено: 22:57 02.07.2023)
В полуфинале молодежного чемпионата Европы сборная Англии встретится в Батуми с Израилем
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу, благодаря победе сборной Англии над Португалией - 1:0 в третьем четвертьфинальном матче Евро-2023, оставляет за собой шанс принять участие в Летних Олимпийских играх в Париже.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
В полуфинале молодежного чемпионата Европы сборная Англии встретится в Батуми с Израилем, который выбил из турнира сборную Грузии.
Если в последнем четвертьфинальном матче Франция обыграет Украину, то сборная под руководством Рамаза Сванадзе 7 июля встретится с Украиной в Бухаресте, чтобы принять участие в Олимпиаде в Париже.
Что же касается Англии и Франции, то англичане не могут получить путевку на Олимпиаду, потому что такое право есть только у члена Международного олимпийского комитета – Великобритании, а не Англии, а Франция является хозяйкой Олимпиады.
Молодежная сборная Грузии по футболу не проиграла ни одного матча на чемпионата Европы в основное время. Подопечные Рамаза Сванадзе легко обыграли Португалию – 2:0, сыграли вничью с Бельгией – 2:2 и Нидерландами – 1:1 на групповом этапе. В 1/4 финала против сборной Израиля основное время матча завершилось вничью – 0:0, как и два дополнительных тайма.
Победитель определился лишь в серии послематчевых пенальти, где удача была на стороне гостей – 4:3.