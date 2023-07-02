Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230702/sbornaya-gruzii-po-futbolu-u21-sokhranyaet-shansy-sygrat-na-olimpiade-v-parizhe-279174187.html
Сборная Грузии по футболу U21 сохраняет шансы сыграть на Олимпиаде в Париже
Сборная Грузии по футболу U21 сохраняет шансы сыграть на Олимпиаде в Париже
Если в воскресенье Англия выиграет у Португалии, а Франция у Украины, то сборная Грузии сыграет за путевку с Украиной 02.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-02T14:41+0400
2023-07-02T15:34+0400
спорт
грузия
новости
англия
франция
украина
футбол
сборная грузии по футболу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/02/279174022_0:33:2048:1185_1920x0_80_0_0_d09e300dcb6062021001ae001cc6ba1a.jpg
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу, несмотря на проигрыш команде Израиля в 1/4 чемпионата Европы, оставляет за собой шанс попасть на Олимпиаду 2024 в Париже. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Для этого подопечным Рамаза Сванадзе необходимо стечение сразу нескольких обстоятельств. Если в воскресенье Англия выиграет у Португалии, а Франция у Украины, то сборная Грузии выйдет в плей-офф и сыграет с Украиной. Победитель этого матча получит путевку на Олимпиаду. Сборная Грузии по футболу в драматичном матче не смогла пробиться в полуфинал ЧЕ U-21 &gt;&gt;Что же касается Англии и Франции, то англичане не могут получить путевку на Олимпиаду, потому что такое право есть только у члена Международного олимпийского комитета – Великобритании, а не Англии, а Франция является хозяином Олимпиады. Молодежная сборная Грузии по футболу не проиграла ни одного матча на чемпионата Европы в основное время. Подопечные Рамаза Сванадзе легко обыграли Португалию – 2:0, сыграли в ничью с Бельгией – 2:2 и Нидерландами – 1:1 на групповом этапе. В 1/4 финала против сборной Израиля основное время матча завершилось вничью – 0:0, как и два дополнительных тайма. Победитель определился лишь в серии послематчевых пенальти, где удача была на стороне гостей – 4:3.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
англия
франция
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/02/279174022_125:0:1945:1365_1920x0_80_0_0_e17a9d23edba6d4163b444fac6724513.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, англия, франция, украина, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, англия, франция, украина, футбол, сборная грузии по футболу

Сборная Грузии по футболу U21 сохраняет шансы сыграть на Олимпиаде в Париже

14:41 02.07.2023 (обновлено: 15:34 02.07.2023)
© Courtesy of Georgian Football Federation Молодежная сборная Грузии по футболу
Молодежная сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 02.07.2023
© Courtesy of Georgian Football Federation
Подписаться на
НовостиTelegram
Если в воскресенье Англия выиграет у Португалии, а Франция у Украины, то сборная Грузии сыграет за путевку с Украиной
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу, несмотря на проигрыш команде Израиля в 1/4 чемпионата Европы, оставляет за собой шанс попасть на Олимпиаду 2024 в Париже.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Для этого подопечным Рамаза Сванадзе необходимо стечение сразу нескольких обстоятельств. Если в воскресенье Англия выиграет у Португалии, а Франция у Украины, то сборная Грузии выйдет в плей-офф и сыграет с Украиной. Победитель этого матча получит путевку на Олимпиаду.
Сборная Грузии по футболу в драматичном матче не смогла пробиться в полуфинал ЧЕ U-21 >>
Что же касается Англии и Франции, то англичане не могут получить путевку на Олимпиаду, потому что такое право есть только у члена Международного олимпийского комитета – Великобритании, а не Англии, а Франция является хозяином Олимпиады.
Молодежная сборная Грузии по футболу не проиграла ни одного матча на чемпионата Европы в основное время. Подопечные Рамаза Сванадзе легко обыграли Португалию – 2:0, сыграли в ничью с Бельгией – 2:2 и Нидерландами – 1:1 на групповом этапе. В 1/4 финала против сборной Израиля основное время матча завершилось вничью – 0:0, как и два дополнительных тайма.
Победитель определился лишь в серии послематчевых пенальти, где удача была на стороне гостей – 4:3.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0