https://sputnik-georgia.ru/20230702/sbornaya-gruzii-po-futbolu-u21-sokhranyaet-shansy-sygrat-na-olimpiade-v-parizhe-279174187.html

Сборная Грузии по футболу U21 сохраняет шансы сыграть на Олимпиаде в Париже

Сборная Грузии по футболу U21 сохраняет шансы сыграть на Олимпиаде в Париже

Если в воскресенье Англия выиграет у Португалии, а Франция у Украины, то сборная Грузии сыграет за путевку с Украиной 02.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-02T14:41+0400

2023-07-02T14:41+0400

2023-07-02T15:34+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу, несмотря на проигрыш команде Израиля в 1/4 чемпионата Европы, оставляет за собой шанс попасть на Олимпиаду 2024 в Париже. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Для этого подопечным Рамаза Сванадзе необходимо стечение сразу нескольких обстоятельств. Если в воскресенье Англия выиграет у Португалии, а Франция у Украины, то сборная Грузии выйдет в плей-офф и сыграет с Украиной. Победитель этого матча получит путевку на Олимпиаду. Сборная Грузии по футболу в драматичном матче не смогла пробиться в полуфинал ЧЕ U-21 >>Что же касается Англии и Франции, то англичане не могут получить путевку на Олимпиаду, потому что такое право есть только у члена Международного олимпийского комитета – Великобритании, а не Англии, а Франция является хозяином Олимпиады. Молодежная сборная Грузии по футболу не проиграла ни одного матча на чемпионата Европы в основное время. Подопечные Рамаза Сванадзе легко обыграли Португалию – 2:0, сыграли в ничью с Бельгией – 2:2 и Нидерландами – 1:1 на групповом этапе. В 1/4 финала против сборной Израиля основное время матча завершилось вничью – 0:0, как и два дополнительных тайма. Победитель определился лишь в серии послематчевых пенальти, где удача была на стороне гостей – 4:3.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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