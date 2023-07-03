https://sputnik-georgia.ru/20230703/kogda-gruziya-i-izrail-nachnut-peregovory-po-svobodnoy-torgovle-279215688.html
Когда Грузия и Израиль начнут переговоры по свободной торговле?
Когда Грузия и Израиль начнут переговоры по свободной торговле?
Грузия и Израиль ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T23:06+0400
2023-07-03T23:06+0400
2023-07-03T23:07+0400
грузия
новости
экономика
израиль
леван давиташвили
соглашение о свободной торговле
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Первый раунд переговоров по Соглашению о свободной торговле между Грузией и Израилем должен состояться в 2024 году, сообщается на сайте Министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Вопрос вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили обсудил в ходе встречи с министром транспорта и безопасности дорожного движения Израиля Мири Регев, находящейся с рабочим визитом в Грузии. На встрече было отмечено, что 1 мая текущего года была подписана совместная декларация о завершении исследования целесообразности Соглашения о свободной торговле между странами. Грузия и Израиль углубляют сотрудничество в сфере туризма >>Также стороны обсудили динамику двустороннего товарооборота. В январе-мае страны наторговали на сумму 15,7 миллиона долларов, что на 13,6% больше, чем за отчетный период 2022 года. Кроме того, товарооборот между странами в 2022 году вырос на 23% по сравнению с 2021 годом и составил 38,6 миллиона долларов. На встрече обсуждались двусторонние экономические отношения, в том числе углубление сотрудничества в сфере транспорта и логистики, а также безопасности дорожного движения. Было отмечено, что одним из приоритетных направлений правительства Грузии является развитие существующей и новой портовой инфраструктуры. С этой целью грузинская сторона придает особое значение вопросу строительства глубоководного порта в Анаклия. Грузия и Израиль готовятся к свободной торговле>>Стороны также говорили об углублении сотрудничества между грузинскими и израильскими морскими училищами. Внимание было также акцентировано на сотрудничестве двух стран в сфере гражданской авиации. Отмечено, что в результате прямых регулярных рейсов между Грузией и Израилем количество перевезенных пассажиров в период с января по май 2023 года на 32,7% превышает аналогичный показатель 2022 года. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, израиль, леван давиташвили, соглашение о свободной торговле
грузия, новости, экономика, израиль, леван давиташвили, соглашение о свободной торговле
Когда Грузия и Израиль начнут переговоры по свободной торговле?
23:06 03.07.2023 (обновлено: 23:07 03.07.2023)
Грузия и Израиль ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Первый раунд переговоров по Соглашению о свободной торговле между Грузией и Израилем должен состояться в 2024 году, сообщается на сайте Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
Вопрос вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили обсудил в ходе встречи с министром транспорта и безопасности дорожного движения Израиля Мири Регев, находящейся с рабочим визитом в Грузии.
На встрече было отмечено, что 1 мая текущего года была подписана совместная декларация о завершении исследования целесообразности Соглашения о свободной торговле между странами.
Также стороны обсудили динамику двустороннего товарооборота.
В январе-мае страны наторговали на сумму 15,7 миллиона долларов, что на 13,6% больше, чем за отчетный период 2022 года. Кроме того, товарооборот между странами в 2022 году вырос на 23% по сравнению с 2021 годом и составил 38,6 миллиона долларов.
На встрече обсуждались двусторонние экономические отношения, в том числе углубление сотрудничества в сфере транспорта и логистики, а также безопасности дорожного движения.
Было отмечено, что одним из приоритетных направлений правительства Грузии является развитие существующей и новой портовой инфраструктуры. С этой целью грузинская сторона придает особое значение вопросу строительства глубоководного порта в Анаклия.
Стороны также говорили об углублении сотрудничества между грузинскими и израильскими морскими училищами.
Внимание было также акцентировано на сотрудничестве двух стран в сфере гражданской авиации. Отмечено, что в результате прямых регулярных рейсов между Грузией и Израилем количество перевезенных пассажиров в период с января по май 2023 года на 32,7% превышает аналогичный показатель 2022 года.
Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма.