https://sputnik-georgia.ru/20230703/popytka-skazat-chto-to-plokhoe-o-vlastyakh-gruzii--kobakhidze-ob-opaseniyakh-posla-ssha--279205071.html

Попытка сказать что-то плохое о властях Грузии – Кобахидзе об опасениях посла США

Попытка сказать что-то плохое о властях Грузии – Кобахидзе об опасениях посла США

В январе-марте из России в Грузию въехали около 257 тысяч человек, из них 75% – через КПП "Верхний Ларс" 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T15:57+0400

2023-07-03T15:57+0400

2023-07-03T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Утверждения о том, что прямое авиасообщение между Грузией и России будет способствовать увеличению потока россиян в Европу, безосновательны, сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя опасения посла США Келли Дегнан. Посол США заявила, что прямые авиарейсы между Грузией и Россией вызывают обеспокоенность не только из-за того, что в Грузию могут приезжать еще больше русских, но и из-за того, что они используют Грузию для выезда в Европу. По словам Дегнан, Европа закрыла двери для россиян, так как это один из механизмов давления на Россию.Прямое авиасообщение было возобновлено после того, как в середине мая 2023 года Россия отменила запрет, введенный ею же в 2019 году. "В Грузию сухопутным путем въезжает гораздо больше людей, чем путем полетов. Это простая статистика. Таким образом то, что это каким-то образом окажет влияние на поток пассажиров в Европу, это абсурд", – отметил Кобахидзе. По его словам, примерно в 50 раз больше рейсов совершается между Турцией, которая является членом НАТО, и Россией, нежели между Грузией и Россией. И при этом россиянам намного проще ездить в Европу из Турции, нежели из Грузии.При этом он добавил, что прямое авиасообщение с Россией есть у одного из главных стратегических партнеров США – у Израиля. Гаиашвили: введение санкций против Georgian Airways – политическое решение>>"Суммарное количество полетов (между Россией и Израилем – ред.), наверное, как минимум в сто раз больше, чем осуществляется в Грузии. Когда в такой ситуации кто-то искусственно пытается преподнести восстановленные с Грузией полеты как фактор – это неправильно", – заявил Кобахидзе. Первый рейс из России в Грузию после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. С 10 июля прямые рейсы между странами начнет выполнять российская авиакомпания Red Wings.Туризм в цифрахВ первом квартале 2023 года Грузию посетили более 1 миллиона международных визитеров, из них 256 787 человек прибыли из России. Доля тех, кто въехал в Грузию из России сухопутным путем, то есть через ТПП "Верхний Ларс" - "Казбеги", составляет 75% (192 915 человек). Остальные воспользовались воздушным сообщением через третьи страны, согласно данным Национальной администрации туризма.Никто не заставит власти Грузии поступиться интересами страны и народа – премьер>>Для сравнения, в первом квартале 2019 года, когда между Россией и Грузией еще было прямое авиасообщение, из России прибыли 254 077 человек, из них 172 607 – через единственный действующий на сегодняшний день КПП на сухопутной границе "Верхний Ларс" - "Дариали". То есть, доля прибывших в Грузию автотранспортом составила 68%.В 2019 году Грузию посетило рекордное количество международных визитеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, европа, ираклий кобахидзе, сша, турция, келли дегнан, georgian airways, грузинская мечта - демократическая грузия, верхний ларс, россия