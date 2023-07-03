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Сборная Украина вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы по футболу

Сборная Украина вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы по футболу

Выход украинцев в полуфинал лишил молодежную сборную Грузии шансов на путевку на Олимпиаду в Париже в 2014 года 03.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. На стадионе Клуж Арена в Румынии состоялась встреча сборных Франции и Украины, которые ещё не проигрывали на этом турнире. Сборная Франции U21 активнее начала матч, провела несколько атак, а на 19-й минуте вышла вперед. После передачи Брэдли Барколя, гол забил Райан Шерки. 1-0. Сборная Украины U21 сумела вернуться в игру, и уже на 32-й минуте получила право на 11-метровый удар. К точке подошел Георгий Судаков и сравнял счёт. 1-1. На 44-й минуте украинцы вышли вперед, первым результативным действием на турнире отметился полузащитник лондонского Челси Михаил Мудрик, он ассистировал Георгию Судакову, который оформил дубль. 1-2. Победа Англии приблизила молодежную сборную Грузии по футболу к Олимпиаде в Париже >>Во втором тайме французы владели небольшим преимуществом, но сборная Украины U21 грамотно оборонялась. На 81-й минуте сборной Франции U21 удалось забить, Элье Ваи отличился, но после просмотра VAR, судья отменил взятие ворот из-за офсайда. Итогом встречи стал гол сборной Украины U21 на 86-минуте, Александр Назаренко отдает, Артём Бондаренко забивает. 1-3. Сборная Украины U21 выходит в полуфинал молодежного чемпионата Европы по футболу. Соперником в 1/2 будет сборная Испании U21. Выход украинцев в полуфинал лишил молодежную сборную Грузии шансов на путевку на Олимпиаду в Париже в 2014 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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