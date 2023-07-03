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Украинский дипломат, вызванный в МИД Грузии, покинул здание молча
Украинский дипломат, вызванный в МИД Грузии, покинул здание молча
Ранее глава Georgian Airways выразил надежду, что правительство Грузии даст незамедлительный и аналогичный ответ Украине в ответ на введение санкций 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T19:10+0400
2023-07-03T19:21+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Временный поверенный по делам Украины в Грузии Александр Шульга покинул здание МИД Грузии, куда был вызван в связи с введением санкций Киевом в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее основателя Тамаза Гаиашвили, без комментария для СМИ, сообщили телекомпания "Имеди". Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против Georgian Airways и Гаиашвили вступил в силу в субботу, 1 июля. Согласно указу, авиакомпания в течение 10 лет не сможет распоряжаться активами, осуществлять торговые операции, осуществлять полеты, в том числе транзитные, через территорию Украины, вывозить капитал из страны.Встреча, на которой, по распространившейся информации, обсуждалось введение санкций против грузинского авиаперевозчика, длилась около получаса.Украина ввела санкции против Georgian Airways – комментарий вице-премьера Грузии&gt;&gt;Президент Украины 1 июля ввел санкции в отношении 190 физических лиц и 290 компаний. Среди них были Georgian Airways и Тамаз Гаиашвили. Представители власти Грузии назвали указ президента Украины политически мотивированным, а глава Georgian Airways выразил надежду, что правительство Грузии даст незамедлительный и аналогичный ответ Украине в ответ на введение санкций.Примечательно, что Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта 2022 года заявил об отзыве послов из Грузии и Марокко. Причиной стала недостаточно продуктивная работа дипломатов, так как страны, в которых они работают, не присоединились к санкциям Запада против России. После этого обязанности посла в Грузии исполнял поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов.Касьянов заявил, что покидает пост в середине мая 2023 года. В настоящее время обязанности посла выполняет Александр Шульга.Украинский дипломат покидает Грузию&gt;&gt;Между тем о санкциях со стороны Украины заговорили после того, как Georgian Airways – единственная грузинская авиакомпания – стала осуществлять полеты в Россию. В середине мая 2023 года Россия отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начнет выполнять российская авиакомпания Red Wings. Всего к этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, украина, владимир зеленский
грузия, новости, политика, украина, владимир зеленский

Украинский дипломат, вызванный в МИД Грузии, покинул здание молча

19:10 03.07.2023 (обновлено: 19:21 03.07.2023)
© photo: Sputnik / Stringer / Здание МИД Грузии
Здание МИД Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer /
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Ранее глава Georgian Airways выразил надежду, что правительство Грузии даст незамедлительный и аналогичный ответ Украине в ответ на введение санкций
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Временный поверенный по делам Украины в Грузии Александр Шульга покинул здание МИД Грузии, куда был вызван в связи с введением санкций Киевом в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее основателя Тамаза Гаиашвили, без комментария для СМИ, сообщили телекомпания "Имеди".
Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против Georgian Airways и Гаиашвили вступил в силу в субботу, 1 июля. Согласно указу, авиакомпания в течение 10 лет не сможет распоряжаться активами, осуществлять торговые операции, осуществлять полеты, в том числе транзитные, через территорию Украины, вывозить капитал из страны.
Встреча, на которой, по распространившейся информации, обсуждалось введение санкций против грузинского авиаперевозчика, длилась около получаса.
Украина ввела санкции против Georgian Airways – комментарий вице-премьера Грузии>>
Президент Украины 1 июля ввел санкции в отношении 190 физических лиц и 290 компаний. Среди них были Georgian Airways и Тамаз Гаиашвили.
Представители власти Грузии назвали указ президента Украины политически мотивированным, а глава Georgian Airways выразил надежду, что правительство Грузии даст незамедлительный и аналогичный ответ Украине в ответ на введение санкций.
Примечательно, что Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта 2022 года заявил об отзыве послов из Грузии и Марокко. Причиной стала недостаточно продуктивная работа дипломатов, так как страны, в которых они работают, не присоединились к санкциям Запада против России. После этого обязанности посла в Грузии исполнял поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов.
Касьянов заявил, что покидает пост в середине мая 2023 года. В настоящее время обязанности посла выполняет Александр Шульга.
Украинский дипломат покидает Грузию>>
Между тем о санкциях со стороны Украины заговорили после того, как Georgian Airways – единственная грузинская авиакомпания – стала осуществлять полеты в Россию.
В середине мая 2023 года Россия отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начнет выполнять российская авиакомпания Red Wings.
Всего к этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
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