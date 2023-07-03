https://sputnik-georgia.ru/20230703/ukrainskiy-diplomat-vyzvannyy-v-mid-gruzii-pokinul-zdanie-molcha-279209028.html

Украинский дипломат, вызванный в МИД Грузии, покинул здание молча

Украинский дипломат, вызванный в МИД Грузии, покинул здание молча

Ранее глава Georgian Airways выразил надежду, что правительство Грузии даст незамедлительный и аналогичный ответ Украине в ответ на введение санкций 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T19:10+0400

2023-07-03T19:10+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Временный поверенный по делам Украины в Грузии Александр Шульга покинул здание МИД Грузии, куда был вызван в связи с введением санкций Киевом в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее основателя Тамаза Гаиашвили, без комментария для СМИ, сообщили телекомпания "Имеди". Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против Georgian Airways и Гаиашвили вступил в силу в субботу, 1 июля. Согласно указу, авиакомпания в течение 10 лет не сможет распоряжаться активами, осуществлять торговые операции, осуществлять полеты, в том числе транзитные, через территорию Украины, вывозить капитал из страны.Встреча, на которой, по распространившейся информации, обсуждалось введение санкций против грузинского авиаперевозчика, длилась около получаса.Украина ввела санкции против Georgian Airways – комментарий вице-премьера Грузии>>Президент Украины 1 июля ввел санкции в отношении 190 физических лиц и 290 компаний. Среди них были Georgian Airways и Тамаз Гаиашвили. Представители власти Грузии назвали указ президента Украины политически мотивированным, а глава Georgian Airways выразил надежду, что правительство Грузии даст незамедлительный и аналогичный ответ Украине в ответ на введение санкций.Примечательно, что Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта 2022 года заявил об отзыве послов из Грузии и Марокко. Причиной стала недостаточно продуктивная работа дипломатов, так как страны, в которых они работают, не присоединились к санкциям Запада против России. После этого обязанности посла в Грузии исполнял поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов.Касьянов заявил, что покидает пост в середине мая 2023 года. В настоящее время обязанности посла выполняет Александр Шульга.Украинский дипломат покидает Грузию>>Между тем о санкциях со стороны Украины заговорили после того, как Georgian Airways – единственная грузинская авиакомпания – стала осуществлять полеты в Россию. В середине мая 2023 года Россия отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начнет выполнять российская авиакомпания Red Wings. Всего к этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, владимир зеленский