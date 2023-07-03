https://sputnik-georgia.ru/20230703/v-gruzii-vyrastet-vyrabotka-elektroenergii--itogi-pervogo-auktsiona-279213567.html

В Грузии вырастет выработка электроэнергии – итоги первого аукциона

В Грузии вырастет выработка электроэнергии – итоги первого аукциона

На аукцион по выработке электроэнергии из возобновляемых источников энергии было подано 78 заявок 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T20:42+0400

2023-07-03T20:42+0400

2023-07-03T20:42+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Правительство Грузии утвердило итоги первого аукциона по предоставлению мощности из возобновляемых источников электроэнергии, в котором победили 27 компаний, в рамках новой схемы поддержки возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба администрации правительства. В условиях растущего потребления электроэнергии развитие сектора энергетики в Грузии является приоритетом правительства. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. На аукцион по выработке электроэнергии из возобновляемых источников энергии, объявленный Минэкономики 10 февраля текущего года, было подано 78 заявок. Прием заявок начался 22 марта 2023 года и закончился 27 марта в 18:00 по местному времени. По информации пресс-службы, интерес инвесторов к аукциону был очень высок, так как, помимо заявленных на первом аукционе 300 МВт установленной мощности, было подано 900 МВт (300 МВт распределились следующим образом: 150 МВт на гидроэлектростанции, 70-70 МВт на ветряные и солнечные электростанции и 10 МВт на другие электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии). Аукционная комиссия, в состав которой входят представители Министерства экономики, Министерства финансов, Агентства государственного и частного сотрудничества и Государственной электроэнергетической системы Грузии, рассмотрела и изучила документацию, технико-экономические исследования, материалы и заявки, представленные заинтересованными сторонами. Премьер Грузии рассказал депутатам о мерах по развитию энергетики >>В ходе обсуждения вопроса на заседании правительства было подчеркнуто, что схема поддержки производства и использования энергии из возобновляемых источников реализуется очень успешно, что подтверждается результатами аукциона и что в конечном итоге создаст возможность инвестировать более 2 миллиардов долларов в энергетический сектор. Как заявил глава Минэкономики Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства, летом правительство планирует провести аукцион дополнительной мощности, чтобы у частных девелоперов были прочные ценовые гарантии для привлечения финансов и реализации энергетических проектов. Энергетика в приоритете Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления. В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. Министр: у Грузии особый потенциал развития энергетики из возобновляемых источников >>В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, энергетика грузии, солнечная электростанция, ветряная электростанция, гэс