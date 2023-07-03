https://sputnik-georgia.ru/20230703/v-gruzii-vyyavili-15-faktov-narusheniya-trudovykh-prav-nesovershennoletnikh-279180322.html
В Грузии выявили 15 фактов нарушения трудовых прав несовершеннолетних
В Грузии выявили 15 фактов нарушения трудовых прав несовершеннолетних
В 2022 году ведомство выписало 55 предписаний в связи с нарушением норм труда несовершеннолетних 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T07:32+0400
2023-07-03T07:32+0400
2023-07-03T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Служба инспекции труда выявила 15 случаев нарушения трудовых прав несоврешеннолетних в 2022 году, и оштрафовала компании на сумму в размере 85 тысяч лари, заявил глава Службы Бека Перадзе в парламенте. По его словам, в 2022 году ведомство выписало 55 предписаний в связи с нарушением норм труда несовершеннолетних. Кроме того, Перадзе отметил, что одним из важнейших направлений в надзорной части Инспекции труда является надзор за дискриминацией. В 2022 году выявлено 52 случая дискриминации. В Грузии снизилась смертность на рабочих местах – отчет Инспекции труда >>Также, по его словам, Служба проверяет и объявленные компаниями вакансии на содержание в них дискриминационных заявлений. Как заявил Перадзе, во избежание штрафных санкций при проведении превентивных проверок компаний, были разработаны методические принципы для работодателей. Между тем, в 2022 году был выявлен один случай принудительного труда в ходе проверок 221 компании, который был направлен в соответствующие службы для дальнейшего реагирования. Сегодня инспекция труда проверяет как соблюдение правил безопасности на рабочем месте, так и рассматривает вопросы соблюдения рабочего графика, ведет мониторинг возможной дискриминации работников, соблюдение их трудовых прав и норм Трудового кодекса работодателями. В Грузии стали чаще выявлять нарушения трудовых прав >>Кроме того, в этом году инспекция труда имеет возможность штрафовать работодателей за нарушение Трудового кодекса. Размер штрафа зависит от дохода компании и вида нарушения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика, департамент инспектирования труда грузии
грузия, новости, общество, экономика, департамент инспектирования труда грузии
В Грузии выявили 15 фактов нарушения трудовых прав несовершеннолетних
07:32 03.07.2023 (обновлено: 08:02 03.07.2023)
В 2022 году ведомство выписало 55 предписаний в связи с нарушением норм труда несовершеннолетних
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Служба инспекции труда выявила 15 случаев нарушения трудовых прав несоврешеннолетних в 2022 году, и оштрафовала компании на сумму в размере 85 тысяч лари, заявил глава Службы Бека Перадзе в парламенте.
По его словам, в 2022 году ведомство выписало 55 предписаний в связи с нарушением норм труда несовершеннолетних.
Кроме того, Перадзе отметил, что одним из важнейших направлений в надзорной части Инспекции труда является надзор за дискриминацией. В 2022 году выявлено 52 случая дискриминации.
Также, по его словам, Служба проверяет и объявленные компаниями вакансии на содержание в них дискриминационных заявлений.
Как заявил Перадзе, во избежание штрафных санкций при проведении превентивных проверок компаний, были разработаны методические принципы для работодателей.
"При поддержке наших международных партнеров было разработано хорошее руководство, которое было разослано почти 700 тысячам субъектам бизнеса", - заявил глава Инспекции.
Между тем, в 2022 году был выявлен один случай принудительного труда в ходе проверок 221 компании, который был направлен в соответствующие службы для дальнейшего реагирования.
Сегодня инспекция труда проверяет как соблюдение правил безопасности на рабочем месте, так и рассматривает вопросы соблюдения рабочего графика, ведет мониторинг возможной дискриминации работников, соблюдение их трудовых прав и норм Трудового кодекса работодателями.
Кроме того, в этом году инспекция труда имеет возможность штрафовать работодателей за нарушение Трудового кодекса. Размер штрафа зависит от дохода компании и вида нарушения.