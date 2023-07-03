https://sputnik-georgia.ru/20230703/v-gruzii-vyyavili-15-faktov-narusheniya-trudovykh-prav-nesovershennoletnikh-279180322.html

В Грузии выявили 15 фактов нарушения трудовых прав несовершеннолетних

В Грузии выявили 15 фактов нарушения трудовых прав несовершеннолетних

В 2022 году ведомство выписало 55 предписаний в связи с нарушением норм труда несовершеннолетних 03.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-03T07:32+0400

2023-07-03T07:32+0400

2023-07-03T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Служба инспекции труда выявила 15 случаев нарушения трудовых прав несоврешеннолетних в 2022 году, и оштрафовала компании на сумму в размере 85 тысяч лари, заявил глава Службы Бека Перадзе в парламенте. По его словам, в 2022 году ведомство выписало 55 предписаний в связи с нарушением норм труда несовершеннолетних. Кроме того, Перадзе отметил, что одним из важнейших направлений в надзорной части Инспекции труда является надзор за дискриминацией. В 2022 году выявлено 52 случая дискриминации. В Грузии снизилась смертность на рабочих местах – отчет Инспекции труда >>Также, по его словам, Служба проверяет и объявленные компаниями вакансии на содержание в них дискриминационных заявлений. Как заявил Перадзе, во избежание штрафных санкций при проведении превентивных проверок компаний, были разработаны методические принципы для работодателей. Между тем, в 2022 году был выявлен один случай принудительного труда в ходе проверок 221 компании, который был направлен в соответствующие службы для дальнейшего реагирования. Сегодня инспекция труда проверяет как соблюдение правил безопасности на рабочем месте, так и рассматривает вопросы соблюдения рабочего графика, ведет мониторинг возможной дискриминации работников, соблюдение их трудовых прав и норм Трудового кодекса работодателями. В Грузии стали чаще выявлять нарушения трудовых прав >>Кроме того, в этом году инспекция труда имеет возможность штрафовать работодателей за нарушение Трудового кодекса. Размер штрафа зависит от дохода компании и вида нарушения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, экономика, департамент инспектирования труда грузии