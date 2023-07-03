https://sputnik-georgia.ru/20230703/vitse-premer-spekulyatsii-na-temu-obkhoda-sanktsiy-protiv-rossii-cherez-gruziyu-bezotvetstvenny-279208366.html
Вице-премьер: спекуляции об обходе санкций против России через Грузию – безответственность
Вице-премьер: спекуляции об обходе санкций против России через Грузию – безответственность
В Грузии не было зафиксировано ни одного факта нарушения международных санкций, направленных против России 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T18:26+0400
2023-07-03T18:26+0400
2023-07-03T18:53+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Спекуляции на тему обхода международных санкций против России через территорию Грузии являются безответственными, учитывая оценку международных спецпредставителей по вопросам санкций после визита в Тбилиси, заявил министр экономики, вице-премьер Грузии Леван Давиташвили.Спецпредставители Евросоюза, США и Великобритании на прошлой неделе в рамках визита в Тбилиси лично ознакомились с соблюдением страной международных санкций. По итогам визита они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора. Власти показали, какой Грузия надежный партнер для Запада в плане предотвращения обхода санкций, и страна заслуживает прямой и четкой благодарности, отметил он. Вопрос обхода санкций через Грузию закрыт – премьер>>По словам вице-премьера, спекулировать на эту тему безответственно, хотя грузинские оппозиционеры вводят зарубежных партнеров в заблуждение. Не было подтверждено ни одного факта нарушения Грузией санкций, отметил он."Наоборот, мы призываем наших партнеров предоставить нам больше информации и сотрудничать в этом направлении, эта дверь открыта властями Грузии с первого дня введения санкций, и мы продолжим работу с нашими партнерами в таком режиме. Любое такое заявление должно быть основано на конкретных фактах", – заявил Давиташвили. Понимание с привкусом разочарования – почему Грузия не вводит санкции против России?>>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Между тем уже более года ежедневно оппозиционеры, а периодически представители власти Украины, обвиняют руководство Грузии в оказании России помощи в обходе санкций. "Грузинская мечта" же настаивает на том, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу, и требует доказательств предъявляемых ей обвинений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, тбилиси, сша, великобритания, грузия - евросоюз, евросоюз, антироссийские санкции, россия
Вице-премьер: спекуляции об обходе санкций против России через Грузию – безответственность
18:26 03.07.2023 (обновлено: 18:53 03.07.2023)
В Грузии не было зафиксировано ни одного факта нарушения международных санкций, направленных против России
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Спекуляции на тему обхода международных санкций против России через территорию Грузии являются безответственными, учитывая оценку международных спецпредставителей по вопросам санкций после визита в Тбилиси, заявил министр экономики, вице-премьер Грузии Леван Давиташвили.
Спецпредставители Евросоюза, США и Великобритании на прошлой неделе в рамках визита в Тбилиси лично ознакомились с соблюдением страной международных санкций. По итогам визита они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора.
"Вы слышали оценку высших представителей США, Великобритании и Евросоюза о том, как власти Грузии предотвращают попытки обхода санкций и соблюдают (санкции – ред.). Это одна из четких позиций высших представителей. Я думаю, что мы должны полагаться на такие решения и официальные заявления", – заявил Давиташвили.
Власти показали, какой Грузия надежный партнер для Запада в плане предотвращения обхода санкций, и страна заслуживает прямой и четкой благодарности, отметил он.
По словам вице-премьера, спекулировать на эту тему безответственно, хотя грузинские оппозиционеры вводят зарубежных партнеров в заблуждение.
"Считаю, что спекулировать на эту тему просто безответственно, во многих случаях мы наблюдаем такие процессы: оппозиционеры, которые действуют вопреки интересам своей страны, это печально, но вновь политические силы в Грузии умудряются вводить в заблуждение партнеров, иностранцев и так далее", – заявил вице-премьер.
Не было подтверждено ни одного факта нарушения Грузией санкций, отметил он.
"Наоборот, мы призываем наших партнеров предоставить нам больше информации и сотрудничать в этом направлении, эта дверь открыта властями Грузии с первого дня введения санкций, и мы продолжим работу с нашими партнерами в таком режиме. Любое такое заявление должно быть основано на конкретных фактах", – заявил Давиташвили.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось.
Между тем уже более года ежедневно оппозиционеры, а периодически представители власти Украины, обвиняют руководство Грузии в оказании России помощи в обходе санкций. "Грузинская мечта" же настаивает на том, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу, и требует доказательств предъявляемых ей обвинений.