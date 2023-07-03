https://sputnik-georgia.ru/20230703/vy-skazhite-svoe-slovo-v-razvitii-gruzii--premer-pozhelal-uspekhov-abiturientam-na-ene-279186338.html
Вы скажите свое слово в развитии Грузии – премьер пожелал успехов абитуриентам на ЕНЭ
Вы скажите свое слово в развитии Грузии – премьер пожелал успехов абитуриентам на ЕНЭ
В Грузии 3 июля стартовали Единые национальные экзамены, для участия в которых зарегистрировались более 45 тысяч человек. 03.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-03T11:54+0400
2023-07-03T11:54+0400
2023-07-03T11:54+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
ираклий гарибашвили
национальный центр экзаменов и оценок грузии
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пожелал успехов абитуриентам на Единых национальных экзаменах (ЕНЭ), сдача которых необходима для поступления в вуз.ЕНЭ начались 3 июля в 9:00 с экзамена по грузинскому языку и литературе. Для сдачи вступительных экзаменов в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. По словам премьера, в условиях новых вызовов современного мира и прогрессивных требований, надеждой Грузии является талантливая, трудолюбивая и целеустремленная молодежь. В Грузии начались Единые национальные экзамены>>Как отметил премьер, правительство Грузии и в будущем будет заботиться о том, чтобы у молодежи была возможность получить качественное образование и было создано безопасное будущее. Гарибашвили поблагодарил всех тех людей, которые организовывают проведение ЕНЭ на таком высоком уровне. Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный вуз.Мэрия Тбилиси назначит специальные маршруты для абитуриентов на вступительных экзаменах>>В этом году по всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра для сдачи ЕНЭ, которые полностью готовы к сдаче экзаменов: пространства оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой. Центры открыты в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави и Хуло. Также в 2023 году экзаменационный центр впервые открыт в Амбролаури. В случае заболевания абитуриент должен обратиться на горячую линию центра по телефону (995 32) 2 47 33 33 и предоставить соответствующую медицинскую документацию в Национальный центр экзаменов и оценок до начала экзамена, чтобы написать тест в специально оборудованном экзаменационном секторе. Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий гарибашвили, национальный центр экзаменов и оценок грузии
грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий гарибашвили, национальный центр экзаменов и оценок грузии
Вы скажите свое слово в развитии Грузии – премьер пожелал успехов абитуриентам на ЕНЭ
В Грузии 3 июля стартовали Единые национальные экзамены, для участия в которых зарегистрировались более 45 тысяч человек.
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пожелал успехов абитуриентам на Единых национальных экзаменах (ЕНЭ), сдача которых необходима для поступления в вуз.
ЕНЭ начались 3 июля в 9:00 с экзамена по грузинскому языку и литературе. Для сдачи вступительных экзаменов в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек.
"Дорогие абитуриенты, хочу пожелать каждому из вас успехов на всех этапах Единых национальных экзаменов и на новом жизненном пути, выбранном вами. Я уверен, что вы скажете свое слово в развитии и продвижении нашей страны и не пожалеете полученных знаний и опыта для создания лучшего будущего", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, в условиях новых вызовов современного мира и прогрессивных требований, надеждой Грузии является талантливая, трудолюбивая и целеустремленная молодежь.
Как отметил премьер, правительство Грузии и в будущем будет заботиться о том, чтобы у молодежи была возможность получить качественное образование и было создано безопасное будущее.
"Я заранее поздравляю вас с достойным прохождением этого важного этапа вашей жизни", – подчеркнул Гарибашвили.
Гарибашвили поблагодарил всех тех людей, которые организовывают проведение ЕНЭ на таком высоком уровне.
Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный вуз.
В этом году по всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра для сдачи ЕНЭ, которые полностью готовы к сдаче экзаменов: пространства оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой.
Центры открыты в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави и Хуло. Также в 2023 году экзаменационный центр впервые открыт в Амбролаури.
В случае заболевания абитуриент должен обратиться на горячую линию центра по телефону (995 32) 2 47 33 33 и предоставить соответствующую медицинскую документацию в Национальный центр экзаменов и оценок до начала экзамена, чтобы написать тест в специально оборудованном экзаменационном секторе.
Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен.