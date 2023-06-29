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Иск Саакашвили против Украины в ЕСПЧ признан неприемлемым

Иск Саакашвили против Украины в ЕСПЧ признан неприемлемым

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал иск осужденного Михаила Саакашвили против Украины по поводу лишения его... 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T17:38+0400

2023-06-29T17:38+0400

2023-06-29T18:04+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал иск осужденного Михаила Саакашвили против Украины по поводу лишения его украинского гражданства неприемлемым, говорится в сообщении на странице ЕСПЧ в Twitter. В иске бывший президент Грузии просил признать нарушение его прав в связи с лишением украинского гражданства и выдворением из страны. Дело касалось заявления Саакашвили, который получил натурализацию на Украине в 2015 году и активно участвовал в украинской политике. Саакашвили заявлял о различных нарушениях прав в 2017 году, когда его лишили украинского гражданства, а в 2018 году, когда против него было возбуждено уголовное дело, его арестовали и выслали из Украины, Саакашвили сослался на нарушение статей "Запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения", "Право на свободу и личную неприкосновенность, "Презумпция невиновности", "Право на уважение частной жизни и жилища", "Свобода собраний", "Эффективное средство правовой защиты" и "Ограничение на ограничение прав". Нечеловеческого обращения с Саакашвили в заключении не было – данные следствия>>По всем искам, кроме одного, суд установил, что Саакашвили не использовал все доступные ему внутригосударственные средства правовой защиты, а остальные исковые требования по статье 13 Европейской конвенции по правам человека явно безосновательны. Суд отметил, что после мая 2019 года, когда Саакашвили восстановил украинское гражданство и возобновил свою политическую деятельность, ничто не мешало ему подавать жалобы на Украине. Гражданство Саакашвили Экс-президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства своим указом от 26 июля 2017 года. Мотивировка: политик скрыл при получении украинского паспорта, что в Грузии против него заведены уголовные дела. Тогда же бывший президент Грузии стал лицом без гражданства, так как грузинское гражданство он утратил в 2015 году по причине получения украинского. Как в многосерийном фильме – депутат оценил возвращение Саакашвили в политику>>В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны.Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году вскоре после своего избрания своим указом вернул гражданство Саакашвили. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани."Саакашвили сам похоронил свою репутацию" – спикер парламента Грузии >>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, в мире, грузия, украина, тбилиси, польша, михаил саакашвили, петр порошенко, владимир зеленский, еспч