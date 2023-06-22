https://sputnik-georgia.ru/20230622/kak-v-mnogoseriynom-filme--deputat-otsenil-vozvraschenie-saakashvili-v-politiku-278856852.html

Как в многосерийном фильме – депутат оценил возвращение Саакашвили в политику

Как в многосерийном фильме – депутат оценил возвращение Саакашвили в политику

В третьей серии Саакашвили скажет, что его преследуют международные империалистические силы, заявил депутат 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T22:05+0400

2023-06-22T22:05+0400

2023-06-22T22:05+0400

грузия

политика

новости

михаил саакашвили

ираклий кадагишвили

еспч

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили примиряет на себе различные роли – от объекта пыток и отравлений до возвращения в политику, так отреагировал член парламентского большинства Ираклий Кадагишвили на возможное возвращение бывшего президента в грузинскую политику. Саакашвили находится в клинике "Вивамеди" с мая 2022 года. На своей странице в соцсети 16 июня он написал, что, несмотря на состояние здоровья, собирается очень активно включиться в грузинскую политику, параллельно участвуя в политике Украины. По его словам, он также намерен присутствовать на всех своих судебных заседаниях, когда это будет физически возможно. В третьей серии Саакашвили скажет, что его преследуют международные империалистические силы, заявил депутат. "В этом вся история политики Михаила Саакашвили", – сказал Кадагишвили. Сколько получают лоббисты Саакашвили? Обнародован контракт с американской компанией>>В конце мая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал осужденному экс-президенту в рамках дела "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Вскоре после это Саакашвили заявил о своем возвращении в политику. Саакашвили – заключенный Михаил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы. Отсчет его срока начался с момента его задержания в Тбилиси 1 октября 2021 года. Суду предстоит вынести приговор еще по трем делам, который может повлиять на увеличение срока заключения экс-президента. Согласно приговору, Саакашвили запрещено занимать какие-либо государственные должности. Кроме того, по закону Саакашвили не может возглавлять основанную им крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", так как является гражданином Украины. Это победа нашей правды – премьер Грузии о решение ЕСПЧ по делу Саакашвили>>Между тем в оппозиционной партии не скрывают, что ставка в предстоящей предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года и политической повестке дня "Нацдвижения" на тему экс-президента будет главной. Нынешний председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили ранее заявил, что роль Саакашвили в предстоящих парламентских выборах 2024 года будет огромной и не исключил, что он будет представлен на пост главы грузинского правительства. В правящей партии, комментируя заявление Хабеишвили, сказали, что несерьезно относиться к возможному премьерству экс-президента Грузии. "Шоу, маскарад и цирк" – премьер Грузии о поведении Саакашвили>>Возвращение экс-президента Грузии и его арест в 2021 году позволили партии "Единое национальное движение" показать на выборах самый высокий результат после 2012 года. Между тем сам Саакашвили еще в начале 2023 года заявил, что уходит из политики. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, ираклий кадагишвили, еспч, единое нацдвижение