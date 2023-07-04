Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
13:44 04.07.2023 (обновлено: 13:56 04.07.2023)
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Немецкие туроператоры поучаствовали в изготовлении национальных грузинских блюд
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии провела масштабную маркетинговую кампанию в Германии в формате кулинарного шоу, сообщает пресс-служба ведомства.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Мероприятия прошли в трех городах Германии – Берлине, Франкфурте и Мюнхене. На них присутствовали представители около 75 крупных туристических компаний.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
В мастер-классах также приняли участие представители местной кулинарной школы.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
В рамках кулинарного шоу немецкие туроператоры приняли участие в изготовлении национальных грузинских блюд.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Администрация туризма провела и презентации о туристических направлениях Грузии. Немецкие туроператоры заинтересовались турпродуктами Грузии, приключенческими турами, экотуризмом и кулинарией, отмечают в ведомстве.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Напомним, что в этом году популярное немецкое издание BILD включило Грузию в пятерку лучших туристических направлений 2023 года и посоветовало своим читателям посетить эту страну.
Что касается туристической статистики, то в 2022 году в Грузию из Германии приехало более 48,5 тысячи визитеров. Кроме того, в марте Грузия приняла участие в крупнейшей международной туристической выставке ITB Berlin 2023 в качестве страны-хозяйки.