https://sputnik-georgia.ru/20230704/administratsiya-turizma-gruzii-provela-kulinarnoe-shou-v-germanii-279232164.html

Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии

Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии

Немецкие туроператоры поучаствовали в изготовлении национальных грузинских блюд 04.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии провела масштабную маркетинговую кампанию в Германии в формате кулинарного шоу, сообщает пресс-служба ведомства. Мероприятия прошли в трех городах Германии – Берлине, Франкфурте и Мюнхене. На них присутствовали представители около 75 крупных туристических компаний. В мастер-классах также приняли участие представители местной кулинарной школы. В рамках кулинарного шоу немецкие туроператоры приняли участие в изготовлении национальных грузинских блюд. Администрация туризма провела и презентации о туристических направлениях Грузии. Немецкие туроператоры заинтересовались турпродуктами Грузии, приключенческими турами, экотуризмом и кулинарией, отмечают в ведомстве. Напомним, что в этом году популярное немецкое издание BILD включило Грузию в пятерку лучших туристических направлений 2023 года и посоветовало своим читателям посетить эту страну. Немецкое издание BILD включило Грузию в пятерку лучших турнаправлений 2023 года >>>Что касается туристической статистики, то в 2022 году в Грузию из Германии приехало более 48,5 тысячи визитеров. Кроме того, в марте Грузия приняла участие в крупнейшей международной туристической выставке ITB Berlin 2023 в качестве страны-хозяйки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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