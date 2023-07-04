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https://sputnik-georgia.ru/20230704/administratsiya-turizma-gruzii-provela-kulinarnoe-shou-v-germanii-279232164.html
Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
Немецкие туроператоры поучаствовали в изготовлении национальных грузинских блюд 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T13:44+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии провела масштабную маркетинговую кампанию в Германии в формате кулинарного шоу, сообщает пресс-служба ведомства. Мероприятия прошли в трех городах Германии – Берлине, Франкфурте и Мюнхене. На них присутствовали представители около 75 крупных туристических компаний. В мастер-классах также приняли участие представители местной кулинарной школы. В рамках кулинарного шоу немецкие туроператоры приняли участие в изготовлении национальных грузинских блюд. Администрация туризма провела и презентации о туристических направлениях Грузии. Немецкие туроператоры заинтересовались турпродуктами Грузии, приключенческими турами, экотуризмом и кулинарией, отмечают в ведомстве. Напомним, что в этом году популярное немецкое издание BILD включило Грузию в пятерку лучших туристических направлений 2023 года и посоветовало своим читателям посетить эту страну. Немецкое издание BILD включило Грузию в пятерку лучших турнаправлений 2023 года &gt;&gt;&gt;Что касается туристической статистики, то в 2022 году в Грузию из Германии приехало более 48,5 тысячи визитеров. Кроме того, в марте Грузия приняла участие в крупнейшей международной туристической выставке ITB Berlin 2023 в качестве страны-хозяйки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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берлин, туризм, новости, грузия, германия
берлин, туризм, новости, грузия, германия

Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии

13:44 04.07.2023 (обновлено: 13:56 04.07.2023)
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии - Sputnik Грузия, 1920, 04.07.2023
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
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Немецкие туроператоры поучаствовали в изготовлении национальных грузинских блюд
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии провела масштабную маркетинговую кампанию в Германии в формате кулинарного шоу, сообщает пресс-служба ведомства.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии - Sputnik Грузия, 1920, 04.07.2023
Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Мероприятия прошли в трех городах Германии – Берлине, Франкфурте и Мюнхене. На них присутствовали представители около 75 крупных туристических компаний.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии - Sputnik Грузия, 1920, 04.07.2023
Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
В мастер-классах также приняли участие представители местной кулинарной школы.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии - Sputnik Грузия, 1920, 04.07.2023
Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
В рамках кулинарного шоу немецкие туроператоры приняли участие в изготовлении национальных грузинских блюд.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии - Sputnik Грузия, 1920, 04.07.2023
Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Администрация туризма провела и презентации о туристических направлениях Грузии. Немецкие туроператоры заинтересовались турпродуктами Грузии, приключенческими турами, экотуризмом и кулинарией, отмечают в ведомстве.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии - Sputnik Грузия, 1920, 04.07.2023
Грузинская кухня. Администрация туризма Грузии провела кулинарное шоу в Германии
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Напомним, что в этом году популярное немецкое издание BILD включило Грузию в пятерку лучших туристических направлений 2023 года и посоветовало своим читателям посетить эту страну.
Немецкое издание BILD включило Грузию в пятерку лучших турнаправлений 2023 года >>>
Что касается туристической статистики, то в 2022 году в Грузию из Германии приехало более 48,5 тысячи визитеров. Кроме того, в марте Грузия приняла участие в крупнейшей международной туристической выставке ITB Berlin 2023 в качестве страны-хозяйки.
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