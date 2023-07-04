https://sputnik-georgia.ru/20230704/grazhdanskoe-obschestvo---gruzinskaya-mechta-o-vypolnenii-usloviya-es-10-279391454.html

Гражданское общество - "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №10

Гражданское общество - "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №10

Еврокомиссия призвала власти Грузии возобновить конструктивный диалог с гражданским обществом 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T23:19+0400

2023-07-04T23:19+0400

2023-07-10T00:20+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

восточное партнерство

общественное движение "сила народа"

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Представители неправительственных организаций, за исключением нескольких, изначально получили возможность работать вместе с депутатами парламента Грузии над выполнением условий Евросоюза для предоставления стране статуса кандидата, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на презентации отчета о выполненной работе. Обеспечение включенности гражданских групп в процесс принятия решений - это десятая из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, этот пункт Грузия выполнила частично.Еврокомиссия призвала власти Грузии возобновить конструктивный диалог с гражданским обществом и проводить регулярные и прозрачные консультации.Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Грузия в короткие сроки решает большие проблемы – министр о работе над условиями ЕС>>В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова.Двери открытыРекомендация: обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях.Что сделано: во всех рабочих группах, созданных в парламенте Грузии в целях выполнения 12 рекомендаций Евросоюза, были представители гражданского общества. Кобахидзе подчеркнул, что председатель парламента Грузии лично координировал этот вопрос. По его словам, благодаря партнерству с Национальной платформой Грузии Форума гражданского общества "Восточного партнерства" была обеспечена включенность представителей гражданского общества в выполнение 12 рекомендаций. "Восточное партнерство" - это программа Евросоюза, направленная на укрепление и углубление политических и экономических связей с восточными соседями.Акция, о которой говорил лидер "Грузинской мечты", прошла в Тбилиси 24 июня 2022 года, на второй день после того, как было озвучено решение Евросоюза предоставить статус кандидата в ЕС пока только Украине и Молдове. Представители "Грузинской мечты" не раз говорили, что часть неправительственных организаций ведут себя как оппозиционные политические организации. А по словам депутатов, представляющих общественное движение "Сила народа", это именно те организации, которые финансируются из Запада и в основном из США.Свободная и независимая среда для СМИ - "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №7>>Также Кобахидзе отметил, что комитетские слушания в парламенте Грузии были открытыми для всех заинтересованных лиц, в том числе для представителей гражданского общества, и любой из них мог принять активное участие в работе. Кроме того, председатель парламента лично возглавил постояннодействующий парламентский совет Открытого правительства, что говорит о том, что вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений является особым приоритетом для властей Грузии. Грузия достигла успехов на пути в ЕС, несмотря на действия оппозиции – Папуашвили>>Партнерство "Открытое правительство" (OGP) - это международная организация, учрежденная для утверждения идеалов открытого государства. Среди приоритетов этой многосторонней инициативы борьба с коррупцией, усиление цифрового управления, создание свободной гражданской среды, здравоохранение и так далее. OGP объединяет правительства 76 стран и тысячи организаций гражданского общества, которые работают над установлением открытого, эффективного и прозрачного управления. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузия - евросоюз, евросоюз, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, восточное партнерство, общественное движение "сила народа"