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Гражданское общество - "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №10
Гражданское общество - "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №10
Еврокомиссия призвала власти Грузии возобновить конструктивный диалог с гражданским обществом 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T23:19+0400
2023-07-04T23:19+0400
2023-07-10T00:20+0400
политика
грузия
новости
грузия - евросоюз
евросоюз
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
восточное партнерство
общественное движение "сила народа"
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Представители неправительственных организаций, за исключением нескольких, изначально получили возможность работать вместе с депутатами парламента Грузии над выполнением условий Евросоюза для предоставления стране статуса кандидата, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на презентации отчета о выполненной работе. Обеспечение включенности гражданских групп в процесс принятия решений - это десятая из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, этот пункт Грузия выполнила частично.Еврокомиссия призвала власти Грузии возобновить конструктивный диалог с гражданским обществом и проводить регулярные и прозрачные консультации.Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Грузия в короткие сроки решает большие проблемы – министр о работе над условиями ЕС>>В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова.Двери открытыРекомендация: обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях.Что сделано: во всех рабочих группах, созданных в парламенте Грузии в целях выполнения 12 рекомендаций Евросоюза, были представители гражданского общества. Кобахидзе подчеркнул, что председатель парламента Грузии лично координировал этот вопрос. По его словам, благодаря партнерству с Национальной платформой Грузии Форума гражданского общества "Восточного партнерства" была обеспечена включенность представителей гражданского общества в выполнение 12 рекомендаций. "Восточное партнерство" - это программа Евросоюза, направленная на укрепление и углубление политических и экономических связей с восточными соседями.Акция, о которой говорил лидер "Грузинской мечты", прошла в Тбилиси 24 июня 2022 года, на второй день после того, как было озвучено решение Евросоюза предоставить статус кандидата в ЕС пока только Украине и Молдове. Представители "Грузинской мечты" не раз говорили, что часть неправительственных организаций ведут себя как оппозиционные политические организации. А по словам депутатов, представляющих общественное движение "Сила народа", это именно те организации, которые финансируются из Запада и в основном из США.Свободная и независимая среда для СМИ - "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №7>>Также Кобахидзе отметил, что комитетские слушания в парламенте Грузии были открытыми для всех заинтересованных лиц, в том числе для представителей гражданского общества, и любой из них мог принять активное участие в работе. Кроме того, председатель парламента лично возглавил постояннодействующий парламентский совет Открытого правительства, что говорит о том, что вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений является особым приоритетом для властей Грузии. Грузия достигла успехов на пути в ЕС, несмотря на действия оппозиции – Папуашвили>>Партнерство "Открытое правительство" (OGP) - это международная организация, учрежденная для утверждения идеалов открытого государства. Среди приоритетов этой многосторонней инициативы борьба с коррупцией, усиление цифрового управления, создание свободной гражданской среды, здравоохранение и так далее. OGP объединяет правительства 76 стран и тысячи организаций гражданского общества, которые работают над установлением открытого, эффективного и прозрачного управления. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, грузия - евросоюз, евросоюз, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, восточное партнерство, общественное движение "сила народа"
политика, грузия, новости, грузия - евросоюз, евросоюз, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, восточное партнерство, общественное движение "сила народа"
Гражданское общество - "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №10
23:19 04.07.2023 (обновлено: 00:20 10.07.2023)
Еврокомиссия призвала власти Грузии возобновить конструктивный диалог с гражданским обществом
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Представители неправительственных организаций, за исключением нескольких, изначально получили возможность работать вместе с депутатами парламента Грузии над выполнением условий Евросоюза для предоставления стране статуса кандидата, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на презентации отчета о выполненной работе.
Обеспечение включенности гражданских групп в процесс принятия решений - это десятая из 12 рекомендаций
Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, этот пункт Грузия выполнила частично.
Еврокомиссия призвала власти Грузии возобновить конструктивный диалог с гражданским обществом и проводить регулярные и прозрачные консультации.
Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова.
Двери открыты
Рекомендация: обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях.
Что сделано: во всех рабочих группах, созданных в парламенте Грузии в целях выполнения 12 рекомендаций Евросоюза, были представители гражданского общества.
Кобахидзе подчеркнул, что председатель парламента Грузии лично координировал этот вопрос.
По его словам, благодаря партнерству с Национальной платформой Грузии Форума гражданского общества "Восточного партнерства" была обеспечена включенность представителей гражданского общества в выполнение 12 рекомендаций.
"Восточное партнерство" - это программа Евросоюза, направленная на укрепление и углубление политических и экономических связей с восточными соседями.
"В составе каждой рабочей группы было два представителя от этой платформы. Исключением были только несколько организаций, которые несколькими месяцами ранее со сцены требовали отставки правительства. Только они не участвовали в данном процессе", - сказал Кобахидзе.
Акция, о которой говорил лидер "Грузинской мечты", прошла в Тбилиси 24 июня 2022 года, на второй день после того, как было озвучено решение Евросоюза предоставить статус кандидата в ЕС пока только Украине и Молдове.
Представители "Грузинской мечты" не раз говорили, что часть неправительственных организаций ведут себя как оппозиционные политические организации. А по словам депутатов, представляющих общественное движение "Сила народа", это именно те организации, которые финансируются из Запада и в основном из США.
Также Кобахидзе отметил, что комитетские слушания в парламенте Грузии были открытыми для всех заинтересованных лиц, в том числе для представителей гражданского общества, и любой из них мог принять активное участие в работе.
Кроме того, председатель парламента лично возглавил постояннодействующий парламентский совет Открытого правительства, что говорит о том, что вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений является особым приоритетом для властей Грузии.
Партнерство "Открытое правительство" (OGP) - это международная организация, учрежденная для утверждения идеалов открытого государства. Среди приоритетов этой многосторонней инициативы борьба с коррупцией, усиление цифрового управления, создание свободной гражданской среды, здравоохранение и так далее.
OGP объединяет правительства 76 стран и тысячи организаций гражданского общества, которые работают над установлением открытого, эффективного и прозрачного управления.