https://sputnik-georgia.ru/20230704/svobodnaya-i-nezavisimaya-sreda-dlya-smi---gruzinskaya-mechta-o-vypolnenii-usloviya-es-7-279253576.html

Свободная и независимая среда для СМИ - "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №7

Свободная и независимая среда для СМИ - "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №7

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Парламент Грузии принял поправки в закон "О вещании" в рамках выполнения условий Евросоюза для предоставления статуса кандидата на... 04.07.2023, Sputnik Грузия

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евросоюз

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Парламент Грузии принял поправки в закон "О вещании" в рамках выполнения условий Евросоюза для предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС - об обеспечении свободной и независимой среды для СМИ, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на презентации отчета по проделанной работе. Свободная и независимая среда для СМИ– это седьмая из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ у Грузии нет прогресса. Еврокомиссия отметила, что Грузии нужны поправки в закон о вещании с учетом рекомендаций Евросовета и нужно обеспечение безопасности журналистов, а также повышение защиты свободы журналистов и владельцев СМИ.Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Грузия в короткие сроки решает большие проблемы – министр о работе над условиями ЕС>>В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова.Разное видение решения проблемыРекомендация: предпринять более активные усилия, чтобы гарантировать свободную, профессиональную, плюралистическую и независимую среду для СМИ, в частности, обеспечив соответствие уголовных процедур, возбужденных против владельцев СМИ, самым высоким правовым стандартам, и начав беспристрастные, эффективные и своевременные расследования в случаях угроз безопасности журналистов и других работников средств массовой информации.Что сделано: в закон "О вещании" внесены существенные изменения, сказал Кобахидзе. "Одно из главных изменений было связано с обеспечением гармонизации с директивой Евросоюза об оказании аудиовизуальных медиа-услуг, что было одной из рекомендаций от Евросоюза", - заявил лидер "Грузинской мечты".Он пояснил, что поправки были приняты после того, как Еврокомиссия представила первоначальную оценку выполненной Грузией работы на пусти евроинтеграции.Кроме того, сразу после обнародования промежуточной оценки Еврокомиссии, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала основателя и гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия, приговоренного к 3 годам 6 месяцам тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями.Понятно, чье давление – спикер парламента Грузии о помиловании Гварамия>>Основатель "Мтавари архи" был признан виновным по делу о нанесение ущерба в размере 6,8 миллиона лари телекомпании "Рустави 2", когда он был ее гендиректором. Гварамия находился в заключении с 16 мая 2022 года. Его задержали в зале Тбилисского городского суда сразу после оглашения приговора.В "Грузинской мечте" осудили решение президента о помиловании. По словам лидеров партии, это только усилило поляризацию в обществе, тогда как одной из рекомендаций Евросоюза является деполяризация. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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