https://sputnik-georgia.ru/20230704/lidery-pravyaschey-partii-gruzii-vyskazalis-o-video-s-izbieniem-merabishvili-279250983.html

Лидеры правящей партии Грузии высказались о видео с избиением Мерабишвили

Лидеры правящей партии Грузии высказались о видео с избиением Мерабишвили

Кобахидзе призвал всех воздержаться от попыток придать насилию или оскорблениям вид гражданской активности 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T21:31+0400

2023-07-04T21:31+0400

2023-07-04T21:31+0400

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

гия гачечиладзе

зураб джапаридзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

вано мерабишвили

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Каким бы ни было тяжелым прошлое политика, насилие против него неприемлемо и не является проявлением гражданской активности, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. В соцсетях спустя почти полгода после инцидента появились кадры избиения 2 января 2023 года экс-министра внутренних дел Вано Мерабишвили Георгием Шарашидзе, зятем известного грузинского певца и основателя общественного движения "Аи иа" Гии Гачечиладзе, Шарашидзе предъявлено обвинение в насилии, и он находится на свободе под залогом. Он призвал всех воздержаться от попыток придать насилию или оскорблениям вид гражданской активности. "Это заявления, поощряющие агрессию и поляризацию", – сказал Кобахидзе. По его мнению, когда такие действия, как поджигание людей, мат и другое подобное, показаны как гражданская активность, это служит разжиганию радикализма. Оппозиционер назвал Мерабишвили карикатурой и посоветовал сидеть дома >>Сами видеокадры – запись с камер наблюдения в аптеке, где было совершено нападение, и с камеры аптеки над входом, из-за чего ряд оппозиционеров предположили, что распространение видео является попыткой запугать оппозицию и их сторонников. За последнее время факты, во время которых объектами физической расправы и оскорблений являются политики, стали частым явлением. Среди пострадавших сам лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, которого оскорбили молодежные активисты оппозиции , сооснователь оппозиционного телеканала "Формула" Миша Мшвилдадзе и лидер оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе, которые стали жертвами физического насилия. Полиция быстро расследует подобные факты, однако на вспышки насилия это не влияет, это преступление входит в десятку самых распространенных в Грузии. Фигура Мерабишвили Вано Мерабишвили в период правления партии "Единое национальное движение" считался одним из влиятельных членов кабинета министров. Спустя полгода после смены власти в Грузии, в мае 2013 года, Мерабишвили попал за решетку. На свободу он вышел в феврале 2020 года. Новые реалии в "Нацдвижении" и роль Мерабишвили - в оппозиции оценили перспективы партии>>Суд признал Мерабишвили виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам: незаконное изъятие винного завода "Акура" в городе Телави (регион Кахети) в 2004 году; убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году; разгон мирной акции оппозиции 26 мая 2011 года; подкуп избирателей перед выборами в парламент 2012 года; избиение депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. До сих пор разбирается в суде дело о разгоне акции в ноябре 2007 года. В правящей партии называют Мерабишвили наряду с экс-президентом страны Михаилом Саакашвили и экс-министром юстиции Зурабом Адеишвили главными творцами "преступного режима" 2004-2012 годов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, гия гачечиладзе, зураб джапаридзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, вано мерабишвили