https://sputnik-georgia.ru/20230704/oskorblenie-gruzinskogo-naroda---gruzinskiy-marsh-prokommentiroval-reshenie-zelenskogo-279228585.html

Оскорбление грузинского народа – "Грузинский марш" прокомментировал решение Зеленского

Оскорбление грузинского народа – "Грузинский марш" прокомментировал решение Зеленского

Посол Грузии должен покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с официальным Тбилиси 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T12:54+0400

2023-07-04T12:54+0400

2023-07-04T13:11+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Решение президента Украины Владимира Зеленского выслать посла Грузии Георгия Закарашвили – это оскорбление грузинского государства и грузинского народа, написал лидер националистического движения "Грузинский марш" Сандро Брегадзе в соцсети. Зеленский 3 июля поручил МИД Украины вызвать посла Грузии, выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. Он также призвал власти Грузии передать им Саакашвили, гражданина Украины, для необходимого лечения и ухода. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назвали решение президента Украины оскорбительным для властей.Ранее в понедельник Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они якобы довели его до такого состояния. Позиция властей Украины оскорбительна – Кобахидзе о высылке посла Грузии из-за Саакашвили>>Между тем в понедельник временный поверенный по делам Украины в Грузии Александр Шульга был вызван в МИД Грузии в связи с введением санкций Киевом в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее основателя Тамаза Гаиашвили. О санкциях со стороны Украины заговорили после того, как Georgian Airways – единственная грузинская авиакомпания – стала осуществлять полеты в Россию. Гражданство Саакашвили Экс-президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства своим указом от 26 июля 2017 года. Мотивировка: политик скрыл при получении украинского паспорта, что в Грузии против него заведены уголовные дела. Тогда же бывший президент Грузии стал лицом без гражданства, так как грузинское гражданство он утратил в 2015 году по причине получения украинского. В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны. Иск Саакашвили против Украины в ЕСПЧ признан неприемлемым>>Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году вскоре после избрания своим указом вернул гражданство Саакашвили. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. В конце июня 2023 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал иск осужденного Михаила Саакашвили против Украины по поводу лишения его украинского гражданства неприемлемым. В иске бывший президент Грузии просил признать нарушение его прав в связи с лишением украинского гражданства и выдворением из страны.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".Нечеловеческого обращения с Саакашвили в заключении не было – данные следствия>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд добиться освобождения Саакашвили из заключения по состоянию здоровья. Эксперты, в том числе приглашенные защитой Саакашвили американские врачи, заявили на суде, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций.Причиной возникновения данных заболеваний многие приглашенные адвокатами Саакашвили эксперты назвали отравление тяжелыми металлами.В конце 2022 года директор центра психо-реабилитации "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что клиника "Вивамеди", где Саакашвили находится с мая 2022 года, провела токсикологическое исследование в Германии, которое показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в малом количестве – это ртуть, мышьяк, таллий и свинец. По словам Джишкариани, наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении.В ответ глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Минфина Малхаз Уртмелидзе заявил, что разговоры об отравлении Саакашвили абсурдны – вещества, упомянутые в медицинском заключении центра "Эмпатия" по итогам обследования осужденного, даже ниже допустимой нормы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, киев, тбилиси, михаил саакашвили, владимир зеленский, сандро брегадзе, грузинский марш