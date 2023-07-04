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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T07:01+0400

2023-07-04T07:01+0400

2023-07-04T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 0,24% и составила 89,94 доллара с доходностью 6,75%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 98,63 пункта с доходностью 8,23%, за неделю цена повысилась на 0,34%.Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,14% и составила 86,11 пункта, доходность составила 7,4%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 1,35% и составила 29,25 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 473 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 29,05-31,55 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 1,66% и составила 8,31 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 255 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 8,2-8,45 фунта.Цена на акции TBC Bank за неделю понизилась на 1,79% и составила 24,7 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 121 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 24,45-25,5 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации