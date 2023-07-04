https://sputnik-georgia.ru/20230704/v-gruzii-zapretili-eksport-katalizatorov-do-2026-goda-279252926.html

В Грузии запретили экспорт катализаторов до 2026 года

В Грузии запретили экспорт катализаторов до 2026 года

За девять лет из Грузии вывезли катализаторы на сумму почти в 98 миллионов долларов 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T23:29+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Власти Грузии запретили вывоз автомобильных катализаторов, которые уменьшают вредоносные выхлопы в воздух, на три года, до 1 мая 2026 года, говорится в приказе, опубликованном на сайте "Законодательного вестника". Инициативу правительства 12 июня озвучил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его словам, решение должно улучшить качество воздуха. Многие годы в Грузии установилась практика, когда автовладельцы извлекают катализаторы из машин и продают за рубеж. По информации замглавы департамента окружающей среды и изменения климата министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ноэ Мегрелишвили, экспорт автомобильных катализаторов из Грузии с 2015 года по настоящее время составил 700 тысяч единиц, что является катастрофическим показателем. Сколько автомобильных катализаторов вывезли из Грузии за последние годы >>По его словам, для борьбы с экспортом катализаторов с апреля 2020 года зарегистрированные автомобили обязаны иметь катализатор. А в стране, по его словам, около полутора миллионов зарегистрированных автомобилей. По данным Медиаплатформы BMG, за девять лет из Грузии вывезли катализаторы на сумму почти в 98 миллионов долларов. Так, с 2015 года самый высокий объем катализаторов вывезли в 2021 году – более 122 кг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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