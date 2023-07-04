https://sputnik-georgia.ru/20230704/vlasti-gruzii-v-otlichie-ot-zelenskogo-zaschischayut-interesy-sobstvennoy-strany---deputat-279246479.html

Власти Грузии, в отличие от Зеленского, защищают интересы собственной страны - депутат

Власти Грузии, в отличие от Зеленского, защищают интересы собственной страны - депутат

Решение президента Украины выслать грузинского посла - это неблагодарность по отношению к Грузии, считает политик 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T17:54+0400

2023-07-04T17:54+0400

2023-07-04T17:54+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Власти Грузии, в отличие от президента Украины, в первую очередь защищают интересы собственной страны, и именно поэтому стали объектом удара со стороны Запада, заявил один из лидеров общественного движения "Сила народа" Дмитрий Хундадзе, комментируя решение Владимира Зеленского выслать посла Грузии из Киева. Зеленский 3 июля поручил МИД Украины вызвать посла Грузии Георгия Закарашвили и выразить ему решительный протест из-за состояния здоровья Саакашвили. Он также призвал власти Грузии передать им Саакашвили, гражданина Украины, для необходимого лечения и ухода. Во вторник грузинскому дипломату предложили покинуть Украину для консультаций с Тбилиси.Конфликт на Украине закончится рано или поздно, и история каждому укажет свое место, отметил политик.Накануне в ходе заседания Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году, по которому Саакашвили проходит обвиняемым, он по видеосвязи продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они якобы довели его до такого состояния.Странное решение – депутат "Грузинской мечты" о заявлении Зеленского про Саакашвили>>По мнению Хундадзе, появление Саакашвили на экране стало поводом для очередной атаки его лоббистов.Им хорошо известно, что если заключенный нормально питается, он хорошо выглядит, но исходя из политических целей, их не устраивает признаться в этом, считает политик. Кроме того, перед ними решение Европейского суда по правам человека, согласно которому Саакашвили было отказано в переводе на лечение за рубеж, отметил Хундадзе. По его словам, решение Зеленского, которое ему было продиктовано, это неблагодарность по отношению к Грузии, так как в стране проживают украинцы, спасающиеся от конфликта у себя на родине. Как отметил политик, президенту Украины стоит помнить мудрые слова, которые характеризуют Саакашвили: тот человек, кто продал свою родину, превращает в пепел чужую. "Если у вас есть разум, то вы должны понять, что вам больше не нужен авантюрист Саакашвили. В конце концов, пожалейте украинский народ", - сказал Хундадзе. Заявление Украины Решению Зеленского в понедельник предшествовало появление Саакашвили после долгого перерыва. Он принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они якобы довели его до такого состояния. Во вторник по указу президента посол Грузии Георгий Закарашвили был вызван в МИД Украины, "которому был выражен решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили". Странное решение – депутат "Грузинской мечты" о заявлении Зеленского про Саакашвили>>В связи с этим дипломату было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей решения сложившейся ситуации. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" решение Зеленского назвали оскорбительным для грузинских властей. Между тем в понедельник временный поверенный по делам Украины в Грузии Александр Шульга был вызван в МИД Грузии в связи с введением санкций Киевом в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее основателя Тамаза Гаиашвили. О санкциях со стороны Украины заговорили после того, как Georgian Airways – единственная грузинская авиакомпания – стала осуществлять полеты в Россию. Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".Нечеловеческого обращения с Саакашвили в заключении не было – данные следствия>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минфина и отказались освобождать экс-президента.Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, дмитрий хундадзе, владимир зеленский, тбилисский городской суд, украина, тбилиси, киев, общественное движение "сила народа"