https://sputnik-georgia.ru/20230705/odnim-predmetom-menshe-tretiy-den-vstupitelnykh-ekzamenov-v-gruzii-279265909.html

Одним предметом меньше: третий день вступительных экзаменов в Грузии

Одним предметом меньше: третий день вступительных экзаменов в Грузии

Следующий предмет, который абитуриентам придется сдавать для поступления в вуз, – это математика 05.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 июл— Sputnik. Абитуриенты в третий день сессий завершат сдачу экзамена по грузинскому языку и литературе на Единых национальных экзаменах Грузии (ЕНЭ). Вступительные экзамены в вузы Грузии начались 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе.По информации Национального центра экзаменов и оценок, на первую сессию 5 июля явились около 95% зарегистрированных абитуриентов, опоздали четыре абитуриента. Следующий предмет, который абитуриентам придется сдавать для поступления в вуз, – это математика. Экзамен начнется 7 июля. Экзамены в тюрьме: сколько заключенных сдают ЕНЭ в Грузии?>>Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. По всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой. В этом году впервые экзаменационный центр открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдают около 120 абитуриентов. Для того чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный вуз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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