https://sputnik-georgia.ru/20230705/ukraina-ne-mozhet-povliyat-na-poluchenie-gruziey-statusa-kandidata-v-es---kobakhidze-279283139.html
Украина не может повлиять на получение Грузией статуса кандидата в ЕС - Кобахидзе
Украина не может повлиять на получение Грузией статуса кандидата в ЕС - Кобахидзе
Грузия в конце года ждет решения о получение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T19:48+0400
2023-07-05T19:48+0400
2023-07-05T20:54+0400
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грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Евросоюз не сможет отказать Грузии в предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС, если в стране будет стабильная ситуация, а власти Украины не могут повлиять на процесс, сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Накануне глава фракции украинской Рады "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нахождение "Грузинской мечты" во власти создаст проблемы Грузии на пути в Евросоюз. Кроме того, оппозиционный депутат парламента Грузии Саломе Самадашвили сказала, что слова президента Украины Владимира Зеленского имеют большой вес и к нему прислушаются, когда будет решаться вопрос, предоставлять Грузии статус кандидата в ЕС или нет. Под "глобальной партией войны" , по утверждению лидеров "Грузинской мечты", подразумеваются весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России."Если в декабре они увидят, что сохранилась ситуация, которая у нас сегодня, увидят что во власти полная стабильность, если увидят, что в обществе полная стабильность, как сегодня, в таком случае увеличиваются шанс, что нам дадут статус", - заявил Кобахидзе.По его словам, "глобальную партию войны" устраивает отказ Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в том случае, если они увидят, что таким образом удастся расшатать ситуацию в стране.Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.При это Кобахидзе отметил, что Арахамия действует не в интересах Грузии или Украины. "Что касается лично Арахамия, у него нет родины. Ни Украина не является его родиной, ни Грузия, ни Россия. У него нет ни одной родины, особенно важны Украина и Грузия. Исходя из этого, если он будет действовать, руководствуясь непатриотичными интересами в отношении Украины или Грузии, то он будет делать это под диктовку других интересов, о чем детально я не хочу говорить", - сказал Кобахидзе. Однако, к сожалению, Арахамия никак не будет ценен, исходя из того, что у него серьезные проблемы, отметил он. Путь Грузии в ЕС Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Премьер: оппозиционеры в ходе визитов просили не давать Грузии статус кандидата в ЕС>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту и еще по одному пункту, в частности в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что принципиально выполнены все 12 условий. Арахамия и власти Грузии Арахамия, грузин по происхождению, не раз выступал с критикой в адрес властей Грузии. В интервью грузинскому оппозиционному телеканалу "Мтавари" он заявил, что после парламентских выборов 2024 года в Грузии сменится власть и страну возглавит либо новая сила, либо коалиция. По его словам, большинство грузинского народа желает для себя европейское будущее, а власти действуют наоборот и все больше сближаются с Россией. Давид Арахамия неоднократно в своих заявлениях касался темы введения санкций против основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили. Талаквадзе: жаль, что украинский политик Арахамия вмешивается во внутренние дела Грузии>>В частности, он попросил руководство США и Евросоюза ввести санкции против Иванишвили, которого сравнил с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Кроме того, Арахамия периодически обвиняет грузинские власти в том, что российские компании используют грузинские организации как лазейку для обхода международных санкций. Однако ни одного подтверждения этих обвинений так и не было зафиксировано. В правящей партии назвали заявления Арахамия вмешательством во внутренние дела Грузии и подчеркнули, что заявления украинского политика идентичны нарративу "радикальной оппозиции" в Грузии. Так в правящей партию называют крупнейшую правящую партию "Единое национальное движение" и ее соратников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, украина, молдова, сша, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, владимир зеленский, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
политика, грузия, новости, украина, молдова, сша, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, владимир зеленский, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
Украина не может повлиять на получение Грузией статуса кандидата в ЕС - Кобахидзе
19:48 05.07.2023 (обновлено: 20:54 05.07.2023)
Грузия в конце года ждет решения о получение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Евросоюз не сможет отказать Грузии в предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС, если в стране будет стабильная ситуация, а власти Украины не могут повлиять на процесс, сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Накануне глава фракции украинской Рады "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нахождение "Грузинской мечты" во власти создаст проблемы Грузии на пути в Евросоюз. Кроме того, оппозиционный депутат парламента Грузии Саломе Самадашвили сказала, что слова президента Украины Владимира Зеленского имеют большой вес и к нему прислушаются, когда будет решаться вопрос, предоставлять Грузии статус кандидата в ЕС или нет.
"Позиция властей Украины не будет решающей. Решающей будет позиция "глобальной партии войны". Если у них будет желание еще раз заблокировать присвоение статуса кандидата Грузии, они смогут это сделать. Одну любую из 27 стран (членов ЕС - ред.) они могут подвинуть в сторону, и в таком случае нам не присвоят статус кандидата", - заявил Кобахидзе.
Под "глобальной партией войны" , по утверждению лидеров "Грузинской мечты", подразумеваются весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.
"Если в декабре они увидят, что сохранилась ситуация, которая у нас сегодня, увидят что во власти полная стабильность, если увидят, что в обществе полная стабильность, как сегодня, в таком случае увеличиваются шанс, что нам дадут статус", - заявил Кобахидзе.
По его словам, "глобальную партию войны" устраивает отказ Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в том случае, если они увидят, что таким образом удастся расшатать ситуацию в стране.
Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
При это Кобахидзе отметил, что Арахамия действует не в интересах Грузии или Украины.
"Что касается лично Арахамия, у него нет родины. Ни Украина не является его родиной, ни Грузия, ни Россия. У него нет ни одной родины, особенно важны Украина и Грузия. Исходя из этого, если он будет действовать, руководствуясь непатриотичными интересами в отношении Украины или Грузии, то он будет делать это под диктовку других интересов, о чем детально я не хочу говорить", - сказал Кобахидзе.
Однако, к сожалению, Арахамия никак не будет ценен, исходя из того, что у него серьезные проблемы, отметил он.
Путь Грузии в ЕС
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту и еще по одному пункту, в частности в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что принципиально выполнены все 12 условий.
Арахамия и власти Грузии
Арахамия, грузин по происхождению, не раз выступал с критикой в адрес властей Грузии. В интервью грузинскому оппозиционному телеканалу "Мтавари" он заявил, что после парламентских выборов 2024 года в Грузии сменится власть и страну возглавит либо новая сила, либо коалиция. По его словам, большинство грузинского народа желает для себя европейское будущее, а власти действуют наоборот и все больше сближаются с Россией.
Давид Арахамия неоднократно в своих заявлениях касался темы введения санкций против основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили.
В частности, он попросил руководство США и Евросоюза ввести санкции против Иванишвили, которого сравнил с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.
Кроме того, Арахамия периодически обвиняет грузинские власти в том, что российские компании используют грузинские организации как лазейку для обхода международных санкций. Однако ни одного подтверждения этих обвинений так и не было зафиксировано.
В правящей партии назвали заявления Арахамия вмешательством во внутренние дела Грузии и подчеркнули, что заявления украинского политика идентичны нарративу "радикальной оппозиции" в Грузии. Так в правящей партию называют крупнейшую правящую партию "Единое национальное движение" и ее соратников.