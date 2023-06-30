https://sputnik-georgia.ru/20230630/premer-oppozitsionery-v-khode-vizitov-prosili-ne-davat-gruzii-status-kandidata-v-es-279140675.html

Премьер: оппозиционеры в ходе визитов просили не давать Грузии статус кандидата в ЕС

Премьер: оппозиционеры в ходе визитов просили не давать Грузии статус кандидата в ЕС

Грузия ждет разумного и мудрого решения от своих европейских друзей, сказал глава правительства 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T20:46+0400

2023-06-30T20:46+0400

2023-06-30T20:46+0400

политика

грузия

новости

ираклий гарибашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1e/279139968_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_854b69b602009263d6b86fbcb047c904.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Европейские коллеги рассказывали, как представители грузинской оппозиции в ходе визитов просили не давать Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз до тех пор, пока во власти находится партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в парламенте. Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова.Премьер назвал действия оппозиционных политиков, которые препятствуют получению Грузией статуса кандидата в ЕС, невообразимыми, антигосударственными и антинациональными."Представьте себе, какое это предательство наших национальных интересов, интересов нашего народа", – сказал Гарибашвили, обращаясь к депутатам. По его словам, Грузия ждет "разумного, мудрого решения" от своих европейских друзей. "Мы верим, что у нашей страны больше сторонников, нежели противников в Европе. Лидеры очень многих ведущих европейских стран включены в этот процесс, и они поддерживают нас, чтобы в конце года страна получила статус", – заявил Гарибашвили.Отказ Грузии в статусе кандидата в ЕС будет очередной стратегической ошибкой – премьер>>Касательно рекомендаций Евросоюза, по словам премьера, власти Грузии выполнили 11 из 12. "Одна из главных рекомендаций, которая не была выполнена опять таки из-за деструктивного саботажа, бойкота нашей безответственной оппозиции – это сокращение и завершение поляризации. Завершить, наверное, невозможно. Как вы знаете, поляризация есть во всех странах", – сказал Гарибашвили.Премьер отметил, что шагом к достижению сокращения политической поляризации в Грузии было бы присвоение стране статуса кандидата в ЕС. Понимание с привкусом разочарования – почему Грузия не вводит санкции против России?>>"Я им (европейским коллегам – ред.) сказал, я и открыто говорил, если они реально заинтересованы, а я верю, что заинтересованы в сокращении поляризации в стране, страна, народ и наше правительство должны получить статус", – заявил Гарибашвили.Он назвал ошибкой то, что в 2022 году Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, которых опережала по всем параметрам, не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.Подтверждением того, что показатели Грузии лучше, премьер назвал обнародованный в начале года отчет Еврокомиссии.Обнародован отчет Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС>>Согласно отчету, в большинстве сфер работа правительства оценена положительно. Речь идет об уровне законодательного и институционального сближения Грузии с Евросоюзом в таких сферах, как судебная система и основные права, финансовый контроль, окружающая среда, наука и образование и другие.Правящая партия "Грузинская мечта – грузинская Грузия" на днях заявила, что выполнила все условия Евросоюза для получения статуса. О деталях проделанной работы в ближайшее время намерен рассказать председатель партии Иракалий Кобахидзе.В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия