https://sputnik-georgia.ru/20230705/vedut-sebya-kak-ukrainskie-politiki---glava-parlamenta-gruzii-ob-oppozitsii--279278478.html

Ведут себя как украинские политики – глава парламента Грузии об оппозиции

Ведут себя как украинские политики – глава парламента Грузии об оппозиции

Для представителей грузинской оппозиции авторитет – президент чужой страны, а не законодательство Грузии, считает глава парламента 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T16:52+0400

2023-07-05T16:52+0400

2023-07-05T17:09+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Некоторые представители грузинской оппозиции потеряли всякую связь со страной, они ведут себя как украинские политики, и законодательство Грузии им не авторитет, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя реакцию оппозиции на решение президента Украины о высылке посла. Часть грузинской оппозиции обвинила в дипломатическом скандале между Грузией и Украиной грузинские власти. По их словам, для разрешения вопроса нужно освободить и отпустить за границу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Украинский президент 3 июля призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над Саакашвили и передать его Украине. В представителях оппозиции вообще нет ничего грузинского, считает спикер парламента.Они показали, что готовы за минуту продать гражданина своей страны – основателя грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаза Гаиашвили, против которого 1 июля 2023 года власти Украины ввели санкции, как и в отношении авиаперевозчика, не подумав о его правах, отметил председатель парламента.В частности, как отметила бывший член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе, в санкиях в отношении авиакомпании виновато ее руководство.Для них икона и иконостас – не флаг Грузии, а флаги и гимны других стран, подчеркнул спикер. Лидер "Грузинской мечты" раскритиковал реакцию оппозиции Грузии на высылку посла из Киева>>Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против Georgian Airways и Гаиашвили вступил в силу в субботу, 1 июля. Согласно указу, авиакомпания в течение 10 лет не сможет распоряжаться активами, осуществлять торговые операции, осуществлять полеты, в том числе транзитные, через территорию Украины, вывозить капитал из страны. Зеленский 3 июля призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над Саакашвили и передать его Украине, гражданином которой он является. Зеленский также поручил МИД выразить послу Грузии на Украине решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложить покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси, что тот и сделал 4 июля. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минфина и отказались освобождать экс-президента. МИД Грузии отреагировал на решение Украины выслать посла из Киева>>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания.Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, киев, михаил саакашвили, шалва папуашвили, хатия деканоидзе, georgian airways, единое национальное движение, владимир зеленский