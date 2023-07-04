https://sputnik-georgia.ru/20230704/mid-gruzii-otreagiroval-na-reshenie-ukrainy-vyslat-posla-iz-kieva-279247152.html

МИД Грузии отреагировал на решение Украины выслать посла из Киева

МИД Грузии отреагировал на решение Украины выслать посла из Киева

Решение украинских властей существенно вредит стратегическим отношениям и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства... 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T18:54+0400

2023-07-04T18:54+0400

2023-07-04T18:57+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии выражает глубокую обеспокоенность решением властей Украины выслать посла Грузии с территории страны для проведения консультаций и сожалеет об этом шаге Киева, говорится в заявлении ведомства. Зеленский 3 июля поручил МИД Украины вызвать посла Грузии Георгия Закарашвили и выразить ему решительный протест из-за ситуации с Саакашвили. Он также призвал власти Грузии передать им Саакашвили, гражданина Украины, для необходимого лечения и ухода. Во вторник грузинскому дипломату предложили покинуть Украину для консультаций с Тбилиси. Этот шаг представляет собой крайнюю форму эскалации дипломатических отношений, считают в МИД. В ведомстве отметили, что решение украинских властей особенно непонятно из-за названной ими причины и после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не перевозить Саакашвили на лечение в другую страну. Решение Киева в МИД Грузии оценили как вмешательство во внутренние дела страны. Странное решение – депутат "Грузинской мечты" о заявлении Зеленского про Саакашвили >>"На фоне такого развития событий решение украинских властей существенно вредит стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства", – говорится в заявлении. В МИД Грузии надеются, что официальный Киев пересмотрит свое решение и приложит усилия для дальнейшего развития исторически дружественных отношений между двумя странами, говорится в заявлении. В МИД Грузии заявили о непоколебимой поддержке Грузией территориальной целостности и суверенитета Украины и украинского народа. На спекуляции о состоянии Саакашвили ответил ЕСПЧ – депутат о заявлении Зеленского>>В ведомстве также напомнили Киеву, что в самые тяжелые моменты с начала конфликта на Украине не прекращало функционировать дипломатическое представительство Грузии. Грузинская сторона, осознавая свою большую ответственность в плане международных отношений и особенно перед своими партнерами, на данном этапе воздерживается от какой-либо дополнительной реакции в ответ на предпринимаемые Украиной шаги, чтобы и без того сложная ситуация не зашла в тупик, отмечено в распространенном заявлении. Многие месяцы часть оппозиции утверждала, что Саакашвили является жертвой пыток в заключении, но в мае 2023 года ЕСПЧ отказал экс-президенту в переводе на лечение за рубеж. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Позиция властей Украины оскорбительна – Кобахидзе о высылке посла Грузии из-за Саакашвили>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Нечеловеческого обращения с Саакашвили в заключении не было – данные следствия>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минфина и отказались освобождать экс-президента. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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