https://sputnik-georgia.ru/20230705/lider-gruzinskoy-mechty-raskritikoval-reaktsiyu-oppozitsii-gruzii-na-vysylku-posla-iz-kieva-279271488.html

Лидер "Грузинской мечты" раскритиковал реакцию оппозиции Грузии на высылку посла из Киева

Лидер "Грузинской мечты" раскритиковал реакцию оппозиции Грузии на высылку посла из Киева

Ситуация с послом еще раз доказала, что это не грузинская оппозиция, а "иностранные агенты", утверждает Кобахидзе 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T14:00+0400

2023-07-05T14:00+0400

2023-07-05T15:59+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Реакция грузинской оппозиции на решение президента Украины выслать посла Грузии из страны аморальна, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Часть оппозиции призвала грузинские власти согласиться с требованием президента Украины Владимира Зеленского и выдать Киеву заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили во избежание дипломатического скандала. По его словам, ситуация с послом Грузии еще раз доказала, что это не грузинская оппозиция, а "иностранные агенты". "Другого объяснения такому отношению к собственной стране быть не может", – отметил он. Зеленский 3 июля поручил МИД Украины вызвать посла Грузии Георгия Закарашвили и выразить ему решительный протест из-за ситуации с Саакашвили. Он также призвал власти Грузии передать им Саакашвили, гражданина Украины, для необходимого лечения и ухода. Во вторник грузинскому дипломату предложили покинуть Украину для консультаций с Тбилиси. Зеленский вышел за рамки морали – спикер парламента Грузии >>>Решению Зеленского в понедельник предшествовало появление Саакашвили после долгого перерыва. Он принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они якобы довели его до такого состояния.Многие месяцы часть оппозиции утверждала, что Саакашвили является жертвой пыток в заключении, но в мае 2023 года ЕСПЧ отказал экс-президенту в переводе на лечение за рубеж. Арест СаакашвилиСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".Странное решение – депутат "Грузинской мечты" о заявлении Зеленского про Саакашвили >>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минфина и отказались освобождать экс-президента.Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, киев, тбилиси, украина, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, владимир зеленский, грузинская мечта - демократическая грузия, возвращение и арест саакашвили