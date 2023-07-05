https://sputnik-georgia.ru/20230705/zelenskiy-vyshel-za-ramki-morali---spiker-parlamenta-gruzii-279269977.html

Зеленский вышел за рамки морали – спикер парламента Грузии

Зеленский вышел за рамки морали – спикер парламента Грузии

По его словам, сейчас Украине меньше всего нужно игнорирование решений Европейского суда по правам человека 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T13:26+0400

2023-07-05T13:26+0400

2023-07-05T13:51+0400

новости

политика

грузия

украина

михаил саакашвили

шалва папуашвили

тбилиси

валерий гелашвили

тбилисский городской суд

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0c/277604017_0:0:929:523_1920x0_80_0_0_30980c37d250f5cebb3a12ca659e7a7d.jpg

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский выходит за все моральные рамки, используя беспочвенные обвинения в адрес грузинских властей для освобождения Саакашвили из тюрьмы, считает председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Зеленский 3 июля поручил МИД Украины вызвать посла Грузии Георгия Закарашвили и выразить ему решительный протест из-за ситуации с Саакашвили. Он также призвал власти Грузии передать им Саакашвили, гражданина Украины, для необходимого лечения и ухода. Во вторник грузинскому дипломату предложили покинуть Украину для консультаций с Тбилиси. По его словам, сейчас Украине меньше всего нужно игнорирование решений Европейского суда по правам человека.Решению Зеленского в понедельник предшествовало появление Саакашвили после долгого перерыва. Он принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они якобы довели его до такого состояния. Во вторник по указу президента посол Грузии Георгий Закарашвили был вызван в МИД Украины, "которому был выражен решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили". В связи с этим дипломату было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей решения сложившейся ситуации.МИД Грузии отреагировал на решение Украины выслать посла из Киева>>В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" решение Зеленского назвали оскорбительным для грузинских властей. Между тем в понедельник 3 июля временный поверенный по делам Украины в Грузии Александр Шульга был вызван в МИД Грузии в связи с введением санкций Киевом в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее основателя Тамаза Гаиашвили. О санкциях со стороны Украины заговорили после того, как Georgian Airways – единственная грузинская авиакомпания – стала осуществлять полеты в Россию. Арест СаакашвилиСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Странное решение – депутат "Грузинской мечты" о заявлении Зеленского про Саакашвили >>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минфина и отказались освобождать экс-президента. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

тбилиси

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, политика, грузия, украина, михаил саакашвили, шалва папуашвили, тбилиси, валерий гелашвили, тбилисский городской суд, киев, возвращение и арест саакашвили