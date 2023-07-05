https://sputnik-georgia.ru/20230705/zhara-i-opasnost-pozharov-zhiteley-gruzii-prizvali-k-ostorozhnosti-v-lesnykh-massivakh-279259191.html

Жара и опасность пожаров: жителей Грузии призвали к осторожности на природе

Жара и опасность пожаров: жителей Грузии призвали к осторожности на природе

Основной причиной пожаров в лесу является неосторожность людей, отметили в Минсельхозе 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T12:19+0400

2023-07-05T12:19+0400

2023-07-05T12:23+0400

лесной пожар

лесные пожары

новости

грузия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24525/13/245251369_37:0:2009:1109_1920x0_80_0_0_92b2ab5d1243749e3ca2f9515c879b33.jpg

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии призвало жителей страны к осторожности и соблюдению правил поведения в лесу летом во избежание возникновения лесных пожаров, сообщает пресс-служба ведомства. Из-за высокой температуры лето является самым опасным периодом в плане пожаров. Национальное лесное агентство Грузии ежегодно размещает информационно-предупреждающие знаки в зонах, которые могут быть особенно опасны в этот период.Как отмечают в ведомстве, основной причиной пожаров в лесу является неосторожность людей. Новые технологии помогут бороться с пожарами в национальном парке в Боржоми >>> Поэтому разжигать костры на территории государственных лесов запрещено под кронами деревьев, в молодых хвойных лесах, а также в местах, где ранее был пожар, в поврежденных лесных районах и т. д.На остальных территориях леса костер можно разводить только в том случае, если там заранее обустроено специальное место. А чтобы правильно подготовить место для костра, необходимо в радиусе 1,5 метра очистить территорию от травы, листьев и хвороста.Правонарушителям придется понести как административное, так и уголовное наказание. В частности, в случае повреждения, уничтожения леса или посева правонарушителей оштрафуют на сумму от 300 (115 долларов) до 500 лари (191 доллар), накажут исправительными работами сроком до двух лет или же лишением свободы до двух лет.Повреждение, уничтожение леса или посевов взрывом или другим опасным методом карается лишением свободы от четырех до восьми лет. Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

лесной пожар, лесные пожары, новости, грузия, общество