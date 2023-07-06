https://sputnik-georgia.ru/20230706/eto-bylo-neozhidanno---vyslannyy-iz-ukrainy-posol-gruzii--279296792.html

"Это было неожиданно" – высланный из Украины посол Грузии

"Это было неожиданно" – высланный из Украины посол Грузии

Как пояснил Закарашвили, решение было неожиданным не только для него самого, но и для его коллег из МИД Украины 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T11:21+0400

2023-07-06T11:21+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили назвал неожиданным решение президента Украины выслать его в Тбилиси для консультаций, так как подобные случаи в дипломатической практике встречаются довольно редко.Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над Саакашвили и передать его Украине, гражданином которой он является. МИД Украины по поручению Зеленского выразил послу Грузии на Украине решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложил покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. Как пояснил Закарашвили, решение было неожиданным не только для него самого, но и для его коллег из МИД Украины и дипкорпуса. Он также добавил, что посольство Грузии не закрывалось ни на один день после начала событий на Украине, и проделывался огромный объем работы. Согласно срокам, посол Грузии должен покинуть Украину в четверг до 12 часов. Лидер "Грузинской мечты" раскритиковал реакцию оппозиции Грузии на высылку посла из Киева>>Зеленский сделал заявление сразу после того, как в СМИ появилась запись из суда, где в ходе рассмотрения одного из дел против Саакашвили было прямое видеовключение из больничной палаты. Экс-президент задрал футболку, чтобы показать, какой он худой, и потребовал от властей извинений за то, что они якобы довели его до такого состояния. Саакашвили появился перед широкой общественностью впервые с февраля. Саакашвили в Грузии Саакашвили тайно вернулся в Грузию с Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Странное решение – депутат "Грузинской мечты" о заявлении Зеленского про Саакашвили >>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минфина и отказались освобождать экс-президента. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, тбилиси, киев, владимир зеленский, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, тбилисский городской суд, скандал