https://sputnik-georgia.ru/20230706/kiev-zainteresovan-v-smene-vlasti-v-gruzii---vitse-spiker-parlamenta-279307533.html

Киев заинтересован в смене власти в Грузии – вице-спикер парламента

Киев заинтересован в смене власти в Грузии – вице-спикер парламента

Между властями Грузии и Украины уже больше года напряженные отношения 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T16:26+0400

2023-07-06T16:26+0400

2023-07-06T16:41+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Смена власти в Грузии является особой темой для Украины, и и власти страны этого не скрывают, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта на Украине. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций.Украина отозвала своего посла из Грузии в марте 2022 года, когда еще не было разговоров на "очевидные политические темы", отметил он. Официальной причиной стала недостаточно продуктивная работа дипломатов, так как страны, в которых они работают, не присоединились к санкциям Запада против России.Кроме того, политик коснулся темы обвинений в адрес Грузии по поводу якобы помощи России в обходе санкций, несмотря на то, что, согласно официальным данным, не зафиксирован ни один подобный случай, что подтвердили международные представители по вопросам санкций, посетившие Тбилиси на прошлой неделе.Многие месяцы часть оппозиции утверждала, что осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является жертвой пыток в заключении, но в мае 2023 года Европейский суд по правам человека отказал экс-президенту в переводе на лечение за рубеж или в другую клинику в Грузии.ЕСПЧ ответил на спекуляции о состоянии Саакашвили – депутат о заявлении Зеленского>>Между тем, председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе считает, что после решения президента Украины Владимира Зеленского выслать посла Грузии Георгия Закарашвили из Киева, наладить отношения между двумя странами будет сложно, хотя правящая команда постарается урегулировать отношения.Грузинскому обществу не составит труда сделать выводы после заявлений главы офиса президента Украины Михаил Подоляка и секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова, считает депутат.Призывы КиеваПо словам лидеров "Грузинской мечты", Киев неоднократно просил Тбилиси начать военные действия, мотивируя это тем, что сейчас российские войска сосредоточены на Украине. Ранее призывами активнее взяться за "освобождение Абхазии и Южной Осетии" выступали глава СНБО Украины Алексей Данилов, советники главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович, на тот момент занимавший должность, а также депутат Алексей Гончаренко. Да и сам Зеленский высказывался в схожем ключе, чуть ли не обещая вернуть эти земли Тбилиси."Все все помнят" – в Тбилиси ответили на заявление Киева о втором фронте>>Между тем, накануне Подоляк в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу заявил, что украинские власти никогда не призывали Грузию к открытию так называемого второго фронта. Подоляк назвал подобные заявления лидеров "Грузинской мечты" ложью. В ответ представители властей Грузии заявили, что жители страны хорошо помнят, к чему призывали страну украинские властиА украинский политик грузинского происхождения, председатель фракции "Слуга народа" Украинской Рады в начале мая заявил, что после выборов в Грузии сменится власть, и страну возглавит либо новая сила, либо коалиция. В "Грузинской мечте" заявили, что "грустно и печально", что высокопоставленный политический деятель Украины, страны, где имеет место тяжелейший конфликт, "находит время комментировать политические вопросы Грузии и так активно вовлечен во внутреннюю политику нашей страны".При этом стоит отметить, что Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, михаил саакашвили, владимир зеленский, еспч