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"Все все помнят" – в Тбилиси ответили на заявление Киева о втором фронте

"Все все помнят" – в Тбилиси ответили на заявление Киева о втором фронте

Представители грузинских властей прокомментировали отрицание Киева 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T15:02+0400

2023-07-06T15:02+0400

2023-07-06T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Население Грузии хорошо помнит, к чему призывали страну украинские власти, в том числе во время мартовских акций протеста в Тбилиси, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.Так политик прокомментировал заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что украинские власти никогда не призывали Грузию к открытию так называемого второго фронта. Подоляк назвал подобные заявления лидеров "Грузинской мечты" ложью. По его словам, объединенное "грузинско-украинское национальное движение" постоянно призывало Грузию к вступлению в военные действия прямо и без намеков. Члена парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе также заявил, что в Грузии хорошо помнят заявления украинских властей, поэтому сложно сказать, на какую аудиторию рассчитано вчерашние заявление Михаила Подоляка. "Если они и правда имели в виду что-то другое, то должны были сделать заявление давно. Тогда, когда зашла речь об этом. А не сейчас, когда уже слишком поздно", – сказал Сарджвеладзе. МИД Грузии отреагировал на решение Украины выслать посла из Киева>>По его словам, заявления украинских властей по отношению к Грузии были полны недовольства в связи с тем, что Грузия не присоединяется к военным действиям. Заявление с призывом к открытию второго фронта украинских чиновников вспомнила и депутат от парламентской политической группы "Группа реформ" Теона Акубардия. "Для меня главным было высказывание секретаря Совета безопасности, где на вопрос, что поможет Украине, он ответил, что вовлечение других стран в войну с Россией. Упомяналась и Япония", – сказала Акубардия. В этом контексте это был косвенный призыв к вовлечению в военные действия, подчеркнула она. Призывы КиеваПо словам лидеров "Грузинской мечты", Киев неоднократно просил Тбилиси начать военные действия, мотивируя это тем, что сейчас российские войска сосредоточены на Украине. В этот раз к грузинским властям обратился депутат Верховной рады Федор Вениславский. Ранее с аналогичными призывами активнее взяться за "освобождение Абхазии и Южной Осетии" выступали глава СНБО Украины Алексей Данилов, советники главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович, а также депутат Алексей Гончаренко. Да и сам Зеленский высказывался в схожем ключе, чуть ли не обещая вернуть эти земли Тбилиси. Лидер "Грузинской мечты" раскритиковал реакцию оппозиции Грузии на высылку посла из Киева>>Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России. Разговоры о смене власти в Грузии и открытии второго фронта вновь начались после акций протеста в центре Тбилиси в марте этого года. Тысячи людей выступили против принятия закона об иноагентах. В результате правящая партия отозвала оба законопроекта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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