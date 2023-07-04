https://sputnik-georgia.ru/20230704/na-spekulyatsii-o-sostoyanii-saakashvili-otvetil-espch---deputat-o-zayavlenii-zelenskogo--279234669.html

На спекуляции о состоянии Саакашвили ответил ЕСПЧ – депутат о заявлении Зеленского

На спекуляции о состоянии Саакашвили ответил ЕСПЧ – депутат о заявлении Зеленского

В мае ЕСПЧ отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в переводе на лечение за границу 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T14:44+0400

2023-07-04T14:44+0400

2023-07-04T15:42+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Европейский суд по правам человека и суд в Грузии уже приняли решения по вопросу заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и ответили на все спекуляции относительно его здоровья, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе, комментируя решение президента Украины о высылке посла Грузии из Киева. Зеленский 3 июля поручил МИД Украины вызвать посла Грузии, выразить решительный протест из-за состояния здоровья Саакашвили и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. Он также призвал власти Грузии передать им Саакашвили, гражданина Украины, для необходимого лечения и ухода. Многие месяцы часть оппозиции утверждала, что Саакашвили является жертвой пыток в заключении, но в мае 2023 года ЕСПЧ отказал экс-президенту в переводе на лечение за рубеж или в другую клинику в Грузии."Мы защищаем права каждого" – премьер Грузии о решении ЕСПЧ по делу Саакашвили>>По словам вице-спикера окружение Саакашвили потратило миллионы не на то, чтобы привезти для него врачей, о которых они говорили долгое время, а на то, чтобы рекламировать спекуляции о его здоровье за границей, чтобы нанести ущерб имиджу и репутации Грузии. Государство полностью готово предоставить соответствующие услуги и защитить права экс-президента, отметил он. Власти Грузии ждут извинений от критиков по вопросу санкций и Саакашвили>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минфина и отказались освобождать экс-президента.Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.Заявление УкраиныРешению Зеленского в понедельник предшествовало появление Саакашвили после долгого перерыва. Он принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они якобы довели его до такого состояния. Во вторник по указу президента посол Грузии Георгий Закарашвили был вызван в МИД Украины, где ему "был выражен решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили".В связи с этим дипломату было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей решения сложившейся ситуации. Позиция властей Украины оскорбительна – Кобахидзе о высылке посла Грузии из-за Саакашвили>>В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" решение Зеленского назвали оскорбительным для грузинских властей.Между тем в понедельник временный поверенный по делам Украины в Грузии Александр Шульга был вызван в МИД Грузии в связи с введением санкций Киевом в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее основателя Тамаза Гаиашвили. О санкциях со стороны Украины заговорили после того, как Georgian Airways – единственная грузинская авиакомпания – стала осуществлять полеты в Россию. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Нечеловеческого обращения с Саакашвили в заключении не было – данные следствия>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд добиться освобождения Саакашвили из заключения по состоянию здоровья. Эксперты, в том числе приглашенные защитой Саакашвили американские врачи, заявили на суде, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций. Причиной возникновения данных заболеваний многие приглашенные адвокатами Саакашвили эксперты назвали отравление тяжелыми металлами. В конце 2022 года директор центра психо-реабилитации "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что клиника "Вивамеди", где Саакашвили находится с мая 2022 года, провела токсикологическое исследование в Германии, которое показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в малом количестве – это ртуть, мышьяк, таллий и свинец. По словам Джишкариани, наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении. В ответ глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Минфина Малхаз Уртмелидзе заявил, что разговоры об отравлении Саакашвили абсурдны – вещества, упомянутые в медицинском заключении центра "Эмпатия" по итогам обследования осужденного, даже ниже допустимой нормы.Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля 2023 года.Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов.Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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