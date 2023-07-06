https://sputnik-georgia.ru/20230706/nezakonnaya-vyrubka-derevev-v-gruzii-skolko-narusheniy-vyyavleno-v-iyune-279266212.html

Незаконная вырубка деревьев в Грузии: сколько нарушений выявлено в июне

Незаконная вырубка деревьев в Грузии: сколько нарушений выявлено в июне

Больше всего фактов незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов выявлено в Самцхе-Джавахети 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T08:00+0400

2023-07-06T08:00+0400

2023-07-06T08:00+0400

грузия

новости

вырубка лесов

национальное агентство охраны окружающей среды

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии в июне этого года выявили 184 случая незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов, а также нарушения технического регламента лесопилок, говорится в сообщении ведомства. Из 184 выявленных фактов 110 – это незаконная добыча и транспортировка лесоматериалов, а 74 – нарушение технического регламента лесопилок и незаконные лесопилки. При этом 11 фактов содержат признаки уголовного преступления. Больше всего фактов незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов выявлено в трех регионах страны – Самцхе-Джавахети, Аджарии и Кахети. В целом ситуация по регионам выглядит следующим образом:Правонарушения выявлены и в Тбилиси. В июне инспекторы предотвратили два факта незаконного пользования лесоматериалами. В целом изъято более 157 кубических метров незаконно добытого лесоматериала. Материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства. Борьба с вырубкой лесов в ГрузииВ конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это. Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах". Такие объекты для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли. Незаконные лесорубки обнаружили в регионах Грузии>>"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень. Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров). Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, вырубка лесов, национальное агентство охраны окружающей среды, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии