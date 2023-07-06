https://sputnik-georgia.ru/20230706/v-aeroportu-batumi-postroyat-novyy-kpp-279296461.html

Новый КПП построят в аэропорту Батуми

Новый КПП построят в аэропорту Батуми

Новый КПП будет расположен рядом со зданием Батумского аэропорта 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T11:00+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Объединение аэропортов Грузии объявило тендер на строительство нового контрольно-пропускного пункта и таможенного бюро в Батумском международном аэропорту им. Александра Картвели, сообщается на сайте Медиаплатформы BMG. Предполагаемая стоимость проекта 823 тысячи лари (более 315 тысяч долларов). Согласно тендерной документации, указанный объект будет располагаться рядом со зданием аэропорта. В тендере в настоящее время идет процесс отбора и оценки предложений, компания "Абсолютплюс" предлагает реализовать проект объединения аэропортов за 793 тысячи лари (305 тысяч долларов). Согласно условиям тендера, компания, выигравшая тендер, должна построить указанный объект в течение семи месяцев. Строительство нового аэропорта в Грузии планируется начать в 2024 году – премьер>>Международный аэропорт Батуми (BUS) расположен в городе Батуми на побережье Черного моря на юго-западе Грузии, наряду с аэропортом в Тбилиси это основные воздушные ворота в Грузию. Аэропорт с его современным терминалом обеспечивает качественное обслуживание самолетов любого типа. Вместимость терминала 600 тысяч человек, длинна взлетной полосы – 2,5 тысячи метров. Компания TAV Airports начала работать с 2005 года в аэропорту Тбилиси, позже переместив свои инвестиции в регионы, и в мае 2007 года обновила Международный аэропорт Батуми. Была реконструирована новая взлетно-посадочная полоса, маршруты такси, площадь и терминал. Сегодня Международный аэропорт Батуми управляется ООО TAV Batumi Operations, которое является дочерним предприятием TAV Airports Holding на 20 лет (до 2027 года). По информации главы департамента туризма и курортов Аджарии Тинатин Зоидзе, в текущем году в аэропорту Батуми увеличилось число полетов, количество направлений и международных визитов. По данным за пять месяцев 2023 года было выполнено 711 международных рейсов, что на 1,14% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (в январе-мае 2022 года – 703 рейса), а по сравнению с данными 2019 года (598 рейсов) – это рост на 19%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, батуми, тинатин зоидзе, туризм, аэропорт батуми